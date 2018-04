Mindenki az egyik versenyző heréjéről beszél a maratoni után

Meglepően sok amerikai számolt be a szombaton rendezett Christie Clinic Illinois Marathonról és még csak nem is amiatt, mert Tesfaalem Mehari és Wilson Chenwono egyszerre ért be a célba, ami azért valljuk, meg elég ritka.

Hanem azért, mert lefotózták a befutót és közzé is tették a fotókat az utolsó méterekről, a kenyai futónak pedig a nagy sietségen kifigyelt az egyik heregolyója a nadrágjából.

Ezzel amúgy nem is lett volna akkora gond, csakhogy az esetet lefotózó news-gazette.com amint közzétette az erről készült fotókat, azok mondhatni önálló életre keltek. Úgyhogy aztán törölték a Twitter-bejegyzésüket és retusálták a fotót. De már későn, írja a Deadspin.

Mehari és Chenwono egyébként elfelezták az első két helyért járó pénzdíjat.