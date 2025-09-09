otthonotthon 2025díszcserjeveszprém
Zavarta a látvány, teherautónyi díszcserjét vágott vissza valaki közterületen Veszprémben

2025. 09. 09. 14:45

Egy veszprémi lakos engedély nélkül visszavágta a közterületi díszcserjéket az ablakánál, írja a veol.hu.

A Wartha Vince utcai játszótér közelében egy lakó engedély nélkül visszavágta a díszcserjéket az ablaka alatt egy közterületen. Az akció miatt a helyszínről egy teherautónyi zöldhulladékot kellett elszállítani – tette közzé a Veszprém Szolgáltató Város Facebook-oldala.

A közterületen található növényzet nem magántulajdon, ezért minden engedély nélküli beavatkozás közterületi rongálásnak és szabálysértésnek minősül. A Veszprém Szolgáltató Város kiemelte: a közterületen végzett munkákhoz mindig hivatalos engedély szükséges. Amennyiben valaki problémát észlel a környezetében, a szolgáltató azt kéri, ne önhatalmúlag cselekedjen. Hozzátették: a zöldhulladék kezelését és a közterületi beavatkozást mindig hivatalos formában kell jelezni, nem pedig Facebook-posztban.

