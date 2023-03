Furcsa zajt hallott kintről, egy fekete medve játszott a kertben

Felébredtek téli álmukból a medvék, egyikük pedig már kora tavasszal a szívbajt is hozta egy családanyára New York államban.

A The Dodo című lap számolt be róla, hogy Anna Cory-Watson épp otthon tartózkodott a napokban, amikor furcsa hangokra lett figyelmes kintről. Amikor kinézett az ablakon, hamar rádöbbent, hogy egy fekete medve tévedt be hozzájuk.

Az állat nem különösen zavartatta magát, sőt, kifejezetten jól szórakozott a család telkén. Előbb a nő gyermekeinek a labdájával ütötte el az időt, majd szinte minden játékot kipróbált, ami az útjába került.

Azonnal felkaptam a telefonom és felvételeket készítettem. Nem akartam elhinni

– mesélte Cory-Watson.

A fekete medve több órán keresztül a kertben maradt, de mivel nem jelentett veszélyt senkire, a nő nem is tett bejelentést a hatóságoknál.

A vadállat még a trambulint is kipróbálta, mielőtt végül távozott a helyszínről.