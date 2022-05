Spórolj időt a takarításon ezzel a fantasztikus ötlettel (x)

Nem kell megszakadnod a házimunkától, ha megfelelő eszközöket választasz a takarításhoz.

Többé nem kell külön időt szánnod a felmosásra és a porszívózásra, ugyanis ma már léteznek olyan eszközök, melyek képesek elvégezni ezt a két feladatot egyszerre! Ilyen a Hoover H-FREE 500 HYDRO PLUS is, mely a 2in1 Hydro szívófejjel rendelkezik, így ideális megoldás az egy lépésben való porszívózáshoz és felmosáshoz, és így a gyors, hatékony takarításhoz!

A H-FREE 500 HYDRO PLUS egyedülálló Hybrid Care szívófejjel rendelkezik, mely erősebb sörtéivel képes alaposan kitakarítani a szőnyegeket, lágyabb sörtéi pedig kiválóan alkalmasak a keménypadló tisztítására is. A hatékony takarítást segíti elő a 75AW teljesítményű motor is, mely 100 000 fordulat/perc sebességgel forog, hogy a porszívó lenyűgöző teljesítményt nyújthasson a por és törmelék felszedésében minden padlótípuson. A 360°-os Hydro szívófej pedig azt is lehetővé teszi, hogy a padlót a porszívózással egy időben fel is mossuk, nemcsak vízzel, hanem akár felmosó folyadékkal is.

A porszívó nagy előnye, hogy nemcsak hatékonyan és gyorsan takarít, de rendkívül kompakt is: mindössze 1,5 kg a súlya, ezért könnyen arrébb tehető és egyszerűen irányítható, ráadásul akár 90°-ban lehajtható a bútorok alatti tisztításhoz, és 180°-kal elforgatható bármely irányba, hogy egyszerűen hozzáférhess lakásod minden részéhez. A H-FREE 500 HYDRO PLUS ráadásul nem foglal sok helyet akkor sem, ha épp nem használod, hiszen a tárolási magassága mindössze 69 cm!

A H-FREE 500 HYDRO PLUS segítségével ráadásul nemcsak a padlót tarthatod tisztán egyszerűen, hanem a kiegészítőknek köszönhetően egyszerűen eltávolíthatod a kisállatszőrt és megtisztíthatod a kárpitokat is az otthonodban. A réstisztító fejnek köszönhetően pedig könnyedén elérheted a legszűkebb sarkokat is, így az otthonod minden részlete tökéletesen tiszta lehet!