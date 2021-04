A járvány hatása: kevesebbszer zuhanyoznak az emberek

Ugyan az emberek a járvány idején jóval több időt töltenek otthon, egyre kevesebbet vannak a fürdőszobában, már ha a higiéniáról van szó, írja a Telegraph.

A brit kormány a közelmúltban végzett el egy kutatást, amelyből kiderült, hogy a zárás idején jelentősen kevesebbet zuhanyzik a lakosság.

A tanulmány szerint az emberek 17 százaléka vesz fürdőt kevesebbszer a járvány kezdete óta, negyedük a haját mossa meg kevesebbszer, harmaduk pedig nem vesz fel tiszta ruhát minden nap.

A válaszadók fele már a haját sem igazítja meg reggelente, kétharmaduk pedig sokkal ritkábban sminkeli ki magát. Minden tizedik kitöltő gyakrabban mossa a fogát, de ugyanennyien vannak azok is, akik ritkábban teszik mindezt a korábbiaknál.

A lapnak a Yale Egyetem egyik kutatója arról beszélt, nem is lenne egyébként szükséges a teljes testünket beszappanozni, mert elmondása szerint ez nincs is tudományosan alátámasztva. Mint fogalmazott, ezzel is védhetjük a bőrünk felszínén lévő mikroorganizmusokat, amik erősítik az immunrendszert.

A cikk olvasóinak ez az elképzelés azért annyira nem tetszett, sokan kommentben háborodtak fel ellene, mondván a zuhanyzás szent.