Érthetetlen szoba tűnt fel egy ingatlanhirdetésben

Gyakori, hogy a háztulajdonosok a saját igényeiknek megfelelő átalakítást végeznek el az ingatlanjukon, de valahányszor felújítunk, mindig érdemes elgondolkodni azon, hogy a jövőben a potenciális vásárlók hogyan reagálhatnak majd azokra.

A napokban a Zillow Gone Wild nevű Facebook-oldalra került fel egy New York-i ingatlanhirdetés, aminek legmeglepőbb eleme, hogy az egyik fürdőszoba konyhával is rendelkezik, írja a Fox News.

A fotók többsége teljesen általános, aztán szembejön az egyik felvétel, melyen egy WC, egy zuhanyfülke mellett egy tűzhely és konyhai szekrények valamint egy mosogató is látható. Ajtó pedig nincs a két szoba között.

Amerikai konyháról már hallottunk, amerikai fürdőszobáról viszont még nem, és ezen megakadtak a közösségi platform felhasználóinak is a szemei.

Egyesek rugalmas otthonról beszélnek, mások szerint viszont elképzelhetetlen, hogy ilyen helyen élnének valaha.

A különös elrendezés az alábbi videóben megtekinthető, de ha nem indulna el, ide kattintva megtekintheted.