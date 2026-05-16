Kultúra

Megszűnik a Fidesz szócsöveként számontartott Győr+ Hetilap

admin Ács Anna Mária
2026. 05. 16. 20:10
Az utolsó számban búcsúzik a szerkesztőség.

A Szegedma után megszűnik a szintén fideszes, győri önkormányzati újság, a Győr+ Hetilap – vette észre a WTF?!. A szerkesztőség az új számban vett búcsút az olvasóktól.

Köszönjük a bizalmat, a kritikákat, a bátorító szavakat és azt, hogy ennyi éven át velünk tartottak. Köszönjük mindazok munkáját is, akik szerzőként, szerkesztőként, fotósként, terjesztőként vagy háttérmunkatársként részesei voltak ennek a közös történetnek

– áll az utolsó számban.

Az Győr+ 2011-ben indult, és az utóbbi években vált a győri Fidesz szócsövévé. A nyomtatott lapot – aminek új számát minden héten feltöltötték az újság hivatalos weboldalára – a helyi Fidelitas volt megyei elnöke, Tóth Rebeka adta ki, akit 2026. január 1-jén ültettek a lap élére.

A WTF?! korábbi beszámolója alapján a Mérték Médiaelemző Műhely elemzése megállapította, hogy a Győr+ szerkesztési gyakorlata „a közszolgálati jelleg helyett a korábbi politikai erővonalakhoz igazodó, aszimmetrikus és kiegyensúlyozatlan tájékoztatást valósít meg.”

A lap értesülései szerint a Győr+ Média (a tévé, a rádió, az online és az ott dolgozók) sorsáról jövő hét elején születik döntés a Győr-Szol igazgatóságának ülésén.

A Mediaworks emberei annyival indokolták a döntést a dolgozóknak, hogy átalakítások lesznek a sajtóportfólióban.
