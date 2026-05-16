Erőss István grafikusművész marad a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) szenátusa nagy többséggel támogatta Erőss István Munkácsy Mihály-díjas grafikus rektorjelölti pályázatát a következő három évre. A szavazás 23 igen, 2 nem, 2 tartózkodással és 1 érvénytelen szavazattal zárult.

A döntésről az intézmény Facebook-oldalán tájékoztatták a nyilvánosságot, a bejegyzésben az ülés további fontos pillanatairól is beszámoltak – többek közt a Dóczi Gergely kancellár személyéről tartott bizalmi szavazásról is, ami 24 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással zárult.

A 2026- 2029 közötti rektori ciklusra benyújtott pályázat egyrészt az előző időszakban megkezdett intézményfejlesztési irányok folytatása, másrészt válasz azokra az új kihívásokra, amelyek a hazai és nemzetközi felsőoktatási, művészeti és társadalmi környezet átalakulásából fakadnak. Pályázatom célja olyan kiegyensúlyozott, szakmailag megalapozott jövőkép felvázolása, amely egyszerre biztosítja az Egyetem autonómiájának megőrzését, oktatási és művészeti minőségének erősítését, valamint nemzetközi láthatóságának további növelését

– áll Erőss rektori pályázatában.

Nehéz időszak az egyetem számára

A bejegyzés szerint az ülésen Erőss

hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek rendkívül nehéz időszakot jelentettek az egyetem számára, miközben a 150 éves jubileum programjai és a felsőoktatási rendszer bizonytalanságai is egyszerre jelentek meg.

Válaszul a kihívásokra, megválasztása után, 2021 végén konszolidáció kezdődött, majd az egyetem vezetése több fejlesztési és felújítási koncepciót készített elő, melyek megfelelő forrásbevonás esetén megvalósíthatók lennének.

Az MKE bejegyzése az elmúlt évek nehézségei közt nem említi azt az intézmény körüli botrányt, ami egy 2025-ben napvilágot látott eset miatt robbant ki: eszerint az egyetem egyik hallgatója – akit R.-ként ismert meg a nyilvánosság – 2021-ben feljelentést tett egy diáktársa ellen, aki állítása szerint megerőszakolta őt az egyetem kollégiumában.

Mint arról lapunk is beszámolt, bár az említett diák üzenetben állítólag beismerte, hogy az aktus beleegyezés nélkül történt, később mégis felmentették. Az ügy akkor közfelháborodást váltott ki, és az egyetem hallgatói közös tiltakozást szerveztek az intézmény épülete elé.