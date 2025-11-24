nemi erőszakbeleegyezésképzőművészeti egyetemfelmentés
Belföld

„A nem beleegyezés nem minősül erőszaknak” – felmentették a Képzőművészeti Egyetem volt hallgatóját, hiába ismerte el korábban, hogy megerőszakolta hallgatótársát

admin Rugli Tamás
2025. 11. 24. 20:58

Első fokon felmentette a bíróság a Képzőművészeti Egyetem egyik volt férfi hallgatóját, akit azzal vádoltak, hogy megerőszakolt egy 21 éves nőt, aki hallgató társa volt az egyetemen – derült ki az RTL Híradó riportjából.

Az eset még 2021-ben történt, az első fokú ítélet most született meg. A sértett ügyvédje a csatornának azt mondta, a bíróság azzal indokolta a döntést, hogy a nem beleegyezés még nem erőszak, és azt is hozzátették, hogy az áldozat maga engedte be a kollégiumi szobájába a férfit, továbbá „konkrétan fizikailag, erősen nem próbált ellenállni, nem sikítozott, ordibált”.

A híradó riportjában bemutatták a történteket az áldozat szemszögéből, ő úgy mesélte el, hogy egyik este nem érezte jól magát, fájdalomcsillapítót kért a férfitől, amit nem sokkal később visszamondott. Ennek ellenére a másik személy mégis megjelent a szobájában és erőszakoskodni kezdett vele, hiába könyörgött neki a nő, hogy hagyja abba.

A nő elmondása szerint másnap a férfi egy üzenetben elismerte neki, hogy megerőszakolta.

A történtek után hiába ment kórházba és a rendőrségre, mindkét helyről elhajtották, utóbbi helyen még azt is mondták neki, miután elmondta, mi történt vele, hogy „mehet az afterparty”. Mindez annak ellenére történt, hogy a nő az üzenetet is megmutatta a rendőröknek, amiben a férfi elismerte tettét.

A nő végül tudott feljelentést tenni, ám számára kedvezőtlen ítélet született első fokon. Az ügyészség a csatornával azt közölte, mivel nem fellebbeznek az ítélet ellen, így az jogerőssé válhat.

A Képzőművészeti Egyetem hallgatói a bíróság döntése ellen tiltakozva véres lepedőt függesztettek ki ma reggel az intézmény épülete elé.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Viktor megcáfolta a Fidesz választmányi elnökségét
Zelenszkij és az ukránok felsorolták, mibe nem fognak beleegyezni
„Találjatok valami teljesen más szakmát, ezt engedjétek el” – üzente Tolvai Reni a Megasztár versenyzőinek
Ne kattintson, ha ilyen üzenetet kap: a Facebook-fiókját akarják ellopni
Jáksó László a 24.hu-nak: Ha kertet kapálok vagy Chopint zongorázok, abban is politikát fognak látni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik