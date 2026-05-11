Hegedűs Zsoltot Lábán Rudolf-díjjal jutalmazzák a táncáért

Hivatalos Facebook-profilján osztotta a legjobb színházi kortárstánc-előadásokat díjazó Lábán Rudolf-díj bizottsága: alternatív díjjal jutalmazzák Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi minisztert a választás éjszakáján elhíresült, aztán a közönség kérésére a május 9-i beiktatáson megismételt, emblematikus táncáért.

Pár hét múlva, a május 28-i szakmai napon és Lábán-díj átadón kuratóriumunk nagyon is a hardcore szakmai arcát fogja megmutatni, ezt megígérhetjük. De most, minden politikai felhang és elfogultság nélkül, engedtessék meg nekünk annyi lazaság, hogy így, szimbolikusan és az online nyilvánosságon keresztül alternatív Lábán Rudolf-különdíjban részesítsük a leendő egészségügyi minisztert a tánc népszerűsítésében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért! Üdv a misszióban, dr. Hegedűs Zsolt!

– áll a bejegyzésben.

Hegedűs táncától hangos a világsajtó

Már a választás éjszakáján készült videó is bejárta az internetet és a nemzetközi sajtót, a mostani performansz pedig újabbat lendített Hegedűs népszerűségén. A leendő miniszter tánca alatt hallható számot éneklő Jalja – aki a szerzeményt élőben adta elő a Kossuth téri beiktatási ünnepségen – közös képet is posztolt a politikussal.

