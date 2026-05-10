A nemzetközi sajtó továbbra sem tud betelni Hegedűs táncával

Április 12-én hatalmas buli volt a Batthyány téren a Tisza Párt győzelme után, az ünneplés egyik ikonikus pillanata volt, amikor Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter táncra perdült. A produkció olyan erősre sikeredett, hogy a komplett világsajtó foglalkozott vele.

Hegedűs Magyar Péter miniszterelnöki beiktatása után megismételte a mozdulatokat Jalja Midnight (The Hanging Tree) című számára, azzal a különbséggel, hogy a dalt május 9-én élőben adta elő a brit énekesnő.

A leendő miniszter egyedül, de Jaljáékhoz fellépve is megismételte a táncot, ami hasonló hatást váltott ki, mint április 12-én. És nem csak a közönség soraiban, a nemzetközi média ahogy egy hónapja, most is kiemelten foglalkozott és foglalkozik Hegedűs táncával.

A táncot közzétette a BBC.



De beszámolt róla a Reuters is.

A mozdulatok a CNN figyelmét sem kerülték el.

De a Huffington Post, a Business Standard, a Firstpost, az Euronews, az AP, a New York Post, a Frankfurter Allgemeinen Zeitung és az indiai Republic is külön videót szentelt Hegedűs Zsoltnak.