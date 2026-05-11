Az ő zenéjére perdült táncra Hegedűs Zsolt: Jalja közös képet posztolt a Tisza politikusával

Április 12-én hatalmas buli volt a Batthyány téren a Tisza Párt győzelme után, az ünneplés egyik ikonikus pillanata volt, amikor Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncra perdült. A produkció olyan erősre sikeredett, hogy a komplett világsajtó foglalkozott vele.

Hegedűs Magyar Péter miniszterelnöki beiktatása után megismételte a mozdulatokat Jalja Midnight (The Hanging Tree) című számára, azzal a különbséggel, hogy a dalt május 9-én élőben adta elő a brit énekesnő.

Jalja a minap közös képet posztolt Hegedűssel, melyhez azt írta:

Nehéz szavakat találni arra, ami az elmúlt hetekben történt. Kavarognak bennem az érzések. Óriási megtiszteltetés volt, hogy egy apró szerepet játszhattam egy történelmi pillanatban. És ezt a pillanatot még emlékezetesebbé tette az egészségügyi miniszteretek felejthetetlen tánca, aki tényleg fantasztikus példája az egészségnek és a fittségnek (egész éjjel táncolt és mozgásban volt). Köszönöm, Magyarország, köszönöm, TISZA Párt, és köszönöm, Hegedűs Zsolt! Erre a napra egész életemben emlékezni fogok. Gyönyörű, inspiráló, forradalmi volt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jalja (@jalja_official) által megosztott bejegyzés