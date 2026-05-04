Fásy Zsülike dokumentumfilmje 101 milliót kapott az NKA-tól, a Savaria Történelmi Karnevál 0 forintot – kiakadt Szombathely polgármestere

„Négy nap, rengeteg helyszín, több száz program, ezer jelmezes felvonuló, százezer néző, Közép-Európa legnagyobb történelmi jelmezes felvonulása” – összegezte bejegyzésében a 25. jubileumi Savaria Történelmi Karnevált Nemény András, Szombathely polgármestere, hozzátéve: a rendezvényt 0 forinttal támogatta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), miközben Fásy Zsülike dokumentumfilmje 101 milliót kapott.

17 milliárd forint ment el a semmibe, miközben az igazi értékek nem kaptak semmit. Azonnal vissza kell vonni a döntést, a pályázatot újra ki kell írni, a felelősöket pedig meg kell büntetni. Lesz dolga az új kormánynak

– írta.

A politikus arra reagált, hogy nemrég kiderült: a miniszter egyedi döntése alapján az NKA által fideszes hírességeknek kiosztott támogatások között Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett is kapott 101 millió forintot egy dokumentumfilm-sorozat elkészítésére. A hírre vasárnap Árpa Attila is reagált.

Várjuk Zsülike filmjét, popcorn bekészítve

– írta a színész-rendező.

A Molnár Áron által kirobbantott NKA-botrány nyomán Bús Balázs lemondott az NKA alelnöki pozíciójáról, Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila pedig az NKA-bizottsági tagságáról. Hankó Balázsnak az ATV stúdiójában sem sikerült megnyugtató válaszokkal szolgálnia.