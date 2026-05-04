Rongálás történhetett a Mi Hazánk Bikás parkban tartott majálisán, az önkormányzat feljelentést tesz

Ősze András
2026. 05. 04. 14:41
Nem ez az első eset, hogy büntetőjogi feljelentés történt a radikális jobboldali párt május elseji rendezvénye után.

Vélhetően a Mi Hazánk majálisán ismeretlen tettesek súlyos károkat okoztak a Bikás parkban, írja lapunknak eljuttatott közleményében Újbuda Önkormányzata. Az ügyben büntetőfeljelentést tesznek.

Mint írják, a helyszínen jogellenesen kivágtak egy ősszel telepített fiatal fát – vélhetően azért, mert útban volt a színpad felállításakor. A Mi Hazánk Mozgalom a rendezvényt „az ország legnagyobb majálisának” nevezte, melynek lebonyolítását követően az önkormányzat munkatársai további rongálásokat is észleltek: a park több pontján keletkezett kár, egyebek mellett az öntözőrendszer is megrongálódott.

Az eset nemcsak jelentős anyagi, hanem környezeti kárt is okozott, ami elfogadhatatlan egy olyan közösségi térben, amelyet a kerület lakói nap mint nap használnak. Az önkormányzat vezetése értetlenül áll a vandalizmus előtt, hiszen egy közpark a közösség közös értéke, annak védelme mindenki felelőssége

– áll a közleményükben.

Az önkormányzat azt írta: „minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesznek az elkövetők azonosítása és felelősségre vonása érdekében. A kivágott fát az önkormányzat természetesen pótolja, és mindent megtesz a park eredeti állapotának mielőbbi helyreállításáért.”

A rongálással kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Mi Hazánk sajtóosztályának, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Nem ez az első eset, hogy büntetőjogi feljelentés történt a radikális jobboldali párt május elseji rendezvényét követően. A két évvel ezelőtti Mi Hazánk-majálison tiltott náci jelképek viselése és karlendítés miatt tett feljelentést Tompos Márton momentumos politikus, az ügyben a nyomozást rövid idő után megszüntették.

