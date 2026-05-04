Iványi Gábor a vádak visszavonását kérte a bíróságon, az egyik ügyészt megfenyegették

Iványi Gábor vádlotti meghallgatásával folytatódott hétfőn délelőtt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetője és több társa ellen indított büntetőeljárás. A hetvenöt éves lelkészt hivatalos személy elleni erőszakkal vádolják, ám szerinte az erőszak abban állt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fegyveresei őt lökdösték a lépcsőn, amikor a pénzügyőrök 2022 februárjában házkutatást tartottak az egyház és az Oltalom Karaitatív Egyesület irodáiban.

A tárgyalás nem indult zökkenőmentesen, mivel Gurami Zita szocialista politikus védőügyvédje, Mester Csaba az idézés ellenére nem jelent meg időben a bíróságon. Németh-Szebeni Zsófia bíró úgy döntött, hogy az ügyvédet meg kell várni, ezért a tárgyalás közel egy óra késéssel kezdődött. Ekkor a vád képviseletében eljáró Király Márk Sebestyén megbízott ügyészségi csoportvezető jelezte a bírónak, hogy valaki odalépett hozzá, és közölte vele, hogy

vasra lesz húzva.

Az ügyész elmondása szerint ez veszélyezteti a tárgyalást, de a bíró az észrevételre külön nem reagált.

A vádlotti meghallgatáson Iványi Gábor azt állította, hogy a 2022-es országgyűlési választások előtt megtartott házkutatásról előzetesen senki nem értesítette őt, ehelyett egy kollégája „lélekszakadva” közölte vele, hogy zöld ruhás fegyveresek szállták meg az egyház ingatlanjait. A lelkész azt mondta, arról sem volt tudomása a házkutatás kezdetén, hogy a fegyveresek hivatalos személyek-e, mivel a házkutatás tényét csak később közölték vele. Azt mondta, csak abból sejtette, hogy hatósági intézkedés zajlik az épületekben, hogy az Orbán-kormány hatalomba lépése után, 2011-től, időről-időre hatósági intézkedéseknek voltak kitéve. Iványi – mint mondta – azért nem is kérdezte meg az épületekben intézkedő fegyvereseket, hogy kicsodák, mert politikai hátteret sejtett az intézkedés mögött, és nem látta értelmét, hogy közbeavatkozzék.

Visszakérte a NAV által több mint négy éve, szemeteszsákokban elhurcolt iratokat