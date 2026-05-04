vlagyimir putyinmerényletdróntámadásbiztonsági szigorítás
Nagyvilág

Egy európai hírszerző ügynökség szerint Putyin merényletre számít

admin Ürmös Dániel
2026. 05. 04. 14:32
Magas készültségi állapotban őrzik a Kreml és Putyin biztonságát, aki attól tart, hogy az orosz elit tagjai drónnal kísérelhetnek meg támadást ellene.

Példátlanul szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be a Kremlben az elmúlt hetekben egy uniós hírszerző ügynökség jelentése szerint – írta meg a 444.

A szigorítások oka, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök arra számít, hogy a jövőben egy esetleges puccsot vagy merényletkísérletet követhetnek el ellene.

Magas készültség

Annyira komoly a helyzet, hogy a Putyin közelében dolgozók nem használhatnak mobiltelefont, és a tömegközlekedést sem vehetik igénybe, valamint a szakácsok, testőrök és fotósok otthonába is megfigyelőrendszereket telepítettek.

A hírszerzési jelentés szerint 2026. március eleje óta „magas készültségi állapot” van érvényben „az orosz elnök ellen irányuló összeesküvés vagy puccskísérlet kockázata” miatt. Azt is írják: Putyin különösen attól tart, hogy az orosz politikai elit tagjai drónokat használnak majd egy esetleges merénylet elkövetéséhez.

Szergej Sojgu mint „destabilizáló tényező”

Szergej Sojgu egykori védelmi minisztert és a Biztonsági Tanács jelenlegi titkárát „potenciális destabilizáló tényezőként” említi a jelentés. Putyin még 2024-ben, 12 év után menesztette Sojgut, akinek az ukrajnai háborúban mutatott teljesítményével nem volt maradéktalanul elégedett, de a távozásához állítólag belső hatalmi harcok is hozzájárultak.

Szót ejtettek egy tavalyi feszült hangulatú ülésről is, melyet egy 2025. december 22-i moszkvai gyilkosság után hívtak össze, melyben egy altábornagy életét vesztette. Az ülésen jelen lévő források szerint a legfőbb biztonsági tisztviselők egymást vádolták a támadás megakadályozásának kudarca miatt.

