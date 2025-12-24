Jelentősen visszavághatják a filmek állami támogatását

Jelentősen visszavághatja a magyar kormány a filmtámogatások összegét:

2025-ben már az problémákat okozott a hazai filmiparnak, hogy a kormány júniusi kormányrendeletében 407 milliárd forintban maximalizálta a beregisztrálható filmek összgyártási költségeit. Ám ehhez képest a decemberi 23-i Magyar Közlöny szerint 2026 első félévében tovább csökkentik az összeget: az első hat hónapban 140 milliárdban maximalizálják ezt az összeget.

A rendeletből elsőre nem teljesen biztosan olvasható ki, hogy a magyar vagy magyar részvételű projekteket hogyan érinti az intézkedés. Ennek az oka, hogy a 2025-ban hatályos rendelet legalább 29 milliárdra tette ezeknek az összegét az egész kalapból, miközben a 2026-os rendelet 21 milliárdot ír elő, ám, ugye, a 140 milliárd csak az első félévre vonatkozik, így ha a második félévben ismételnek, akkor ezeknél a projekteknél növekedés is következhet.

Ez a támogatási forma, illetve ennek kvázi határtalansága segítette elő az utóbbi években, hogy számos amerikai szuperprodukció forgott Magyarországon. Az adókedvezmény járult hozzá ahhoz, hogy például a Dűne harmadik része is itt forgott.

Részletesen ebben a cikkünkben írtunk a támogatási forma működéséről, valamint a nemzetközi filmiparról, s arról, milyen következményei lehetnek a változásoknak: