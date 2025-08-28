Befagyasztotta a kormány a filmtámogatásokat, továbbállhatnak a nagy hollywoodi produkciók

Előbb-utóbb el fog fogyni a külföldi partnerek türelme. Otthont kell találniuk az indulásra kész produkcióiknak, márpedig, ha mi gyakorlatilag semmilyen módon nem tudjuk garantálni, hogy számíthatnak az évtizedek óta megbízhatóan működő magyar filmtámogatási rendszerre, akkor kénytelenek lesznek elvinni a filmjeiket Szlovákiába, Ausztriába, esetleg a nagy vetélytársainkhoz, Csehországba vagy Bulgáriába. Ezekben az országokban ugyanis mind hasonló mértékű, 20–30 százalékos adókedvezmények működnek

– mondta el a 24.hu-nak az egyik hazai szervizcég neve elhallgatását kérő producere.

Az elmúlt két évtizedben rengeteg nagy nemzetközi produkció forgott hazánkban – jelenleg is zajlik például a Dűne 3. részének forgatása, ami miatt lépten-nyomon neves hollywoodi sztárokba lehet botlani a magyar fővárosban. A szervizcégek olyan vállalkozások, melyek az ilyen megrendelésre készülő filmalkotások itthoni forgatását megszervezik. A lapunknak nyilatkozó iparági források attól tartanak, hogy most megtörhet a nagyszabású külföldi projektek magyar filmiparba vetett bizalma.

Június elején ugyanis egy kormányrendelet gyakorlatilag befagyasztotta azt a regisztrációs rendszert, amelyben a magyarországi gyártással tervezett filmeket és sorozatokat lehet bejegyeztetni a Nemzeti Filmirodánál. Ezekre eddig automatikusan járt a híresen nagyvonalú magyar adókedvezmény: az állam minden regisztrált produkciónak visszatérítette az országban elköltött gyártási költségek 30 százalékát. A június 5-ei kormányrendelet azonban eddig példátlan módon 407 milliárd forintban maximálta a beregisztrálható filmek összgyártási költségeit. Ezt az összeget valószínűleg már akkor elérték az addig benyújtott regisztrációk, merthogy azóta egyszerűen nem lehet támogatási jogosultságot szerezni, júniusban lezáródott a rendszer.