85. születésnapja alkalmából Judi Dench is felköszöntötte Tímár Évát

2025. 10. 17. 15:58
Tímár Éva színművészt 85. születésnapja alkalmából köszöntötték pályatársai, tanítványai és barátai egy teljes titokban szervezett eseményen a 6SZIN-ben – írta meg a színház közleményben. A színésznő meghatottan fogadta az egybegyűltek tapsát, majd Szegvári Katalinnal együtt felidézett néhány fontos pillanatot hosszú és gazdag pályájáról.

A Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művésznőt számos barát és kolléga is köszöntötte: többek között Pogány Judit, Blaskó Péter, Zsurzs Kati és Makranczi Zalán, valamint jelen volt Körtvélyessy Zsolt, Máhr Ágnes, Tóth Enikő és Balázs Andrea is. Videóüzenetben üdvözölte Őze Áron, míg Hirtling István levélben küldte jókívánságait.

A legnagyobb meglepetést mégis az okozta, hogy egy videóüzenetben Judi Dench is felköszöntötte a színésznőt. Tímár Éva ugyanis korábban tizennégy filmben szinkronizálta az Oscar-díjas brit színésznőt, amit óriási ajándéknak tart a sorstól.

Dench papagája társaságában kívánt boldog születésnapot:

Hallom, hogy sokszor játsszuk ugyanazt a szerepet. Szeretettel küldöm ezt az üzenetet, remélem, szép napod van!

