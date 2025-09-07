jim jarmuscharany oroszlánvelencei filmfesztiválvelencei filmfesztivál 2025
Kultúra

Jim Jarmusch nyerte az Arany Oroszlánt

Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images
admin Stéger Dávid
2025. 09. 07. 06:52
Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Jim Jarmusch vehette át idén az Arany Oroszlánt, a Velencei Filmfesztivál fődíját. Az amerikai rendező Father Mother Sister Brother című filmjével érdemelte ki az elismerést, amelyben Cate Blanchett és Adam Driver játsszák a főszerepet – számolt be róla a The Guardian.

Az itt jelenlévő filmkészítők egyikét sem a verseny ösztönzi alkotásra, ezt az elismerést mégis nagyra becsülöm, igazán váratlan megtiszteltetés

– mondta Jarmusch a díj kapcsán.

Az idei Velencei Filmfesztiválon egyébként magyar siker is volt bőven, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát ugyanis több díjat is megszerzett.

A Velencei Filmfesztivál a díjszezon kezdetét jelzi a filmiparban, a rendezvény díjazottjai gyakran kapnak Oscar-jelöléseket is.

Kapcsolódó
Enyedi Ildikó örül, hogy a velencei közönség ráérzett a Csendes barát humorára
A közönség értékelte a film humorát, ami azt jelenti, hogy megértették a legmélyét – mondta.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Újabb díjat nyert Velencében Enyedi Ildikó új filmje: a legígéretesebb fiatal színésznek járó elismerést hozta el
Megházasodott a szlovén miniszterelnök
„Minél többet játszik valaki, annál kisebb az esélye, hogy normális szociális kapcsolatai lesznek” – tényleg erőszakossá tesznek bennünket a videójátékok?
Meghalt Szauer Tibor, a hatvanas és hetvenes évek egyik legragyogóbb magyar építésze
„Nem fogom arrébb rakni a házunkat!” – két méter híján végtelen szabadság a rejtett dunakeszi vízi faluban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik