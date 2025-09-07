Jim Jarmusch nyerte az Arany Oroszlánt

Jim Jarmusch vehette át idén az Arany Oroszlánt, a Velencei Filmfesztivál fődíját. Az amerikai rendező Father Mother Sister Brother című filmjével érdemelte ki az elismerést, amelyben Cate Blanchett és Adam Driver játsszák a főszerepet – számolt be róla a The Guardian.

Az itt jelenlévő filmkészítők egyikét sem a verseny ösztönzi alkotásra, ezt az elismerést mégis nagyra becsülöm, igazán váratlan megtiszteltetés

– mondta Jarmusch a díj kapcsán.

Az idei Velencei Filmfesztiválon egyébként magyar siker is volt bőven, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát ugyanis több díjat is megszerzett.

A Velencei Filmfesztivál a díjszezon kezdetét jelzi a filmiparban, a rendezvény díjazottjai gyakran kapnak Oscar-jelöléseket is.