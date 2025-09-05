Itt van Enyedi Ildikó új filmjének előzetese, hongkongi filmsztárja máris újra együtt dolgozna vele

Péntek este 21 órakor lesz az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát világpremierje a 82. Velencei Filmfesztiválon.

A film férfi főszereplője a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett Tony Leung Chiu-Wai (Szigorúan piszkos ügyek, Szerelemre hangolva, Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája), de feltűnik még német-francia-magyar koprodukcióban A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux, valamint Luna Wedler és Enzo Brumm is. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás a tervek szerint télen kerül Európa szerte a mozikba.

A cselekmény rövid összefoglalója így szól:

Egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Magányos, ahogy a kert többi lakója is – sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelhessük őket. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. Tanúi rövid, kusza, zajos es zaklatott életünknek. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek. És épp úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők.

A Budapesten készült film forgatására tavaly mi is kilátogattunk, meg is kérdeztük Tony Leung Chiu-Wait, miért épp Enyedi Ildikóval forgatja első európai filmjét, hogyan készült a szerepére, és miért kezdte el jobban tisztelni a növényeket ennek hatására. A színész nemrég a Variety-nek adott interjújában elmondta, hogy legszívesebben máris újra együtt dolgozna a magyar rendezővel.