Enyedi Ildikó örül, hogy a velencei közönség ráérzett a Csendes barát humorára

Enyedi Ildikó az állami hírügynökségnek arról beszélt, hogy a Csendes barát péntek esti gálavetítését megelőző két sajtóbemutatón, ahol a filmes szakma több ezer képviselője volt jelen, a munkája számára nagyon kedves aspektusa került előtérbe:

azokon a pontokon, ahol reméltem, felnevettek, vagyis értékelték a humorát

– jegyezte meg.

A humor fontos: egy nevetés tulajdonképpen olyan pillanat, amikor az ember nem aprólékos logikával, hanem hirtelen megért valamit. Rácsodálkozik az újra és meglepőre, abban öröme telik, és ennek az örömének hangot ad önkéntelenül. A nevetés a megértés pillanata. A társas kommunikáció közel hozza egymáshoz az embereket, ha együtt tudnak nevetni valamin

– tette hozzá.

Enyedi szerint a velencei fesztivál idei mezőnye elképesztően erős, sokkoló felhozatallal, nagy produkciókkal és hihetetlenül jó rendezőkkel, így elégedett azzal, hogy az új munkája máris több független zsűri díjában részesült, így többek közt elnyerte a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének (FIPRESCI) díját, amit a versenyprogram legjobb filmjének ítéltek oda.

A Csendes barát három történetben meséli el az ember és a növény találkozását. A rendezőnő úgy véli, hogy az ember és a természet kapcsolatáról és elválasztottságáról szól az egész európai kultúra, annak legszebb megnyilvánulásaival és fájdalmával, a természet fölötti büszkeség érzésével, vagy épp a hozzá való visszatérés iránti vágyakozással.