Újabb díjat nyert Velencében Enyedi Ildikó új filmje: a legígéretesebb fiatal színésznek járó elismerést hozta el

2025. 09. 06. 21:10
Ez már az ötödik a sorban.

A legígéretesebb fiatal, feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat nyerte el a 82. Velencei Filmfesztiválon Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének (ennek előzetesét itt mutattuk meg) szereplője, Luna Wedler svájci színésznő – írja az MTI.

Wedler beszédében Enyedi Ildikónak is megköszönte a díjat, majd elmondta: nagy megtiszteltetés volt vele dolgozni.

Hihetetlen nő vagy, inspirálsz engem nőként és rendezőként is

– fogalmazott.

A film már az ötödik díját nyerte Velencében: pénteken a versenyprogram legjobbjának járó FIPRESCI-díjat, az Interfilm elismerését, a diákzsűri díját, illetve a Green Drop-díjat egyaránt bezsebelte.

Luna Wedler 1999-ben született Zürichben. Az Amatőr tinik című filmben debütált 2015-ben, diplomáját pedig három évvel később, a zürichi filmszínésziskolában szerezte meg. A Berlinálén ugyanebben az évben a European Shooting Star-díjjal ismerték el.

Az NFI sajtóközleményéből kiderül, hogy a színésznő a Netflix 2020-as Biohackerek című sorozatának főszerepével lett igazán népszerű, Enyedi Ildikóval pedig már másodszorra dolgozott együtt, hiszen korábban A feleségem története stábjában is helyet kapott:

