Kiderültek a Kanye West ellen volt asszisztense által indított per részletei, a vádak közt a szexuális zaklatás és szexkereskedelem is szerepel

Újabb súlyos vádakkal állt elő nemrég Kanye West (hivatalosan már csak Ye) korábbi asszisztense: a 2021-ben, a Donda című album készítésekor a zenész stábjához csatlakozó Lauren Pisciotta 2024 júniusában szexuális zaklatás és jogszerűtlen elbocsátásért már perelt, most, a módosított keresetből azonban további részletek derültek ki.

A Variety által megszerzett dokumentumokból kiderül, hogy West a nő beleegyezése nélkül orális erőszakot követett el rajta, az ujjaival egyszer megpróbált a hüvelyébe hatolni, valamint jó karrierlehetőségekkel, és más hamis ígéretekkel kényszerítette arra, hogy beteljesítse a szexuális fantáziáit.

Az iratok egyikéből arra is fény derül, hogy a zenész

obszcén megjegyzéseket tett Pisciotta testére,

követelte, hogy viseljen szűk ruhát,

rendszeresen fogdosta, és

kényszerítette arra, hogy végignézze, ahogyan más nőkkel folytat szexuális aktust.

A lista ezzel még nem ért véget, hiszen Ye explicit fotókat is küldött a beosztottjának, követelte, hogy válaszként ő is kapjon hasonlót, valamint elvárta, hogy a nő is csatlakozzon az együttlétekhez. Erre nem került sor.

Pisciotta azt is állítja, hogy Ye felajánlotta őt valakinek, cserébe azért, hogy a rapper lefeküdhessen annak partnerével. Ez a nő szerint a rapper szokása volt, aki 2023 őszén végül megunta a folyamatos elutasításokat, és kirúgta őt.

A történet ezzel nem ért véget, hiszen Ye rövidesen ugyanabba a lakóparkba költözött, ahol Pisciotta is élt, így a találkozás elkerülhetetlen volt. A rapper egy alkalommal erőszakosan megragadta a torkát, így a nő Floridába menekült, de a zaklatás ezután sem ért véget: Ye hamis veszélyhelyzeteket jelentett be az új címére, valamint különböző szolgáltatásokat és kiszállításokat is rendelt neki.

A lap megkeresésére a zenész ügyvédei egyelőre nem reagáltak, azt azonban már tavaly elmondták, hogy a vádakat alaptalannak tartják, és be akarják pereln ia vádlót.

Ye karrierje az elmúlt három évben fénysebességgel zuhan: Heil Hitler című száma miatt nemrég az ausztrál vízumát is visszavonták, pénteken pedig nem szimplán csak törölték a pozsonyi koncertjét, de az annak helyet adó fesztivál teljes egészét lefújták, így a rapper idén a tervek szerint már egyetlen európai színpadon sem fog feltűnni.