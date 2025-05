Nem tart örökké címmel jelent meg a Harcosok klubja írójának új könyve

Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai író Harcosok klubja című regénye az elmúlt hetekben leginkább közéleti kontextusban került elő, miután Orbán Viktor ezzel a névvel indította el „digitális hadseregét”, melynek célja felhasználók aktivizálása a kormány üzeneteinek online térben való felerősítésében. A párt ennek apropóján szervezett rendezvényének legerősebb mondatait itt lehet megnézni. A digitális guerillaháború egyelőre még nem indult be, Palahniuknak cserébe éppen most jelent meg legújabb könyve magyarul – ennek is beszédes a címe.

„A Nem tart örökké kegyetlen és kegyetlenül szórakoztató emlékeztető arra, hogy végső soron mind csak gyámoltalan bébikenguruk vagyunk ebben az életnek nevezett szadista természetfilmben” – írja a könyvről a Helikon Kiadó, hozzátéve: Palahniuk új könyve olyan, mintha a Gépnarancs találkozna az Amerikai psychóval.

Az író egyébként nemrég maga is üzent a magyar olvasóknak, további könyveinek címét ajánlgatta felhasználásra:

Az ellenzék, ha szerveződne, talán használhatná a harmadik könyvem – a Láthatatlan szörnyek – címét. Az óvatos távolmaradóknak pedig ott van politikai zászlóbontáshoz a második könyvem címe: a Túlélő.

Arról, hogy miről szól valójában a Harcosok klubja, és miért aktuálisabb, mint valaha – a Fidesz pártrendezvényétől függetlenül is –, itt írtunk részletesen.