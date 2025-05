Demeter Szilárd is felszólalt a magyargyűlölő román elnökjelölt ellen, de egyetlen szót sem ejtett a tihanyi Orbán-beszédről

Az elmúlt napokban egyre éleződött az Orbán Viktor és az erdélyi magyarság közti ellentét, hiszen a miniszterelnök Tihanyban előbb a magyarellenes román elnökjelölttel, George Simionnal vállalt sorsközösséget, majd egyes források arról adtak hírt, hogy a kormány kapcsolatban is áll a jelölt kampánycsapatával.

Rövidesen az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor is hallatta a hangját, hiszen kijelentette, hogy az Orbán szavait hirdetve kampányoló Simion valóban minden porcikájában magyarellenes, hiába küld ki magyar nyelvű szórólapokat.

Simion magyarellenességével kapcsolatban szerdán a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központjának elnöke, a magyarországi kultúrpolitika egyik vezéralakja, Demeter Szilárd is megnyilvánult, Orbán beszédét azonban egyetlen szóval sem említette.

– olvasható a poszt nyitányában, ami így folytatódott:

Az előzetes felmérések szerint románok milliói fognak Simionra szavazni. Akik ugyanazt gondolják, mint Simion. Ha Dan Nicusor győzne, attól még nem lesznek egyik napról a másikra „européerek”, jelentsen ez a szó bármit is (eddigi tapasztalatom szerint leginkább képmutatást jelent, de ez most mindegy). Velük valamit kezdenünk kell. Ugyanis együtt élünk ezekkel az emberekkel. Az RMDSZ-szel sok bajom volt az elmúlt 35 évben, le is írtam ezeket, meg is vitattuk, ettől még tény: az egyedüli bukaresti politikai érdekképviseletünket RMDSZ-nek hívják. Fel kell mutatni mögötte a közösségi erőt. Menjünk szavazni, hogy a magyarlakta régiók üzenete egyértelmű legyen: nem csak voltunk, hanem vagyunk és leszünk is.