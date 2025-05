Orbán Viktor szavait hirdetve kampányol a magyarellenes George Simion Romániában

„Köszönöm @Viktor Orban. Románia és Magyarország együtt a globalisták ellen, akik most uralkodnak” – írja George Simion az AUR elnökjelölt a Facebook-on, amit az Átlátszó vett észre. Az üzenethez csatolt videóhoz Orbán Viktor május 9-i, Tihanyban elmondott beszédének egy részlete látható. A videót fizetett hirdetésben népszerűsítik, és mostanra mintegy 350 ezren látták, a legnagyobb részük a magyarlakta megyékben, Hargitában, Marosban, Szatmárban és Kovásznában.

Beszámoltunk róla mi is, hogy Orbán Viktor pénteken sorsközösséget vállalt George Simionnal, aki esélyes a román elnökválasztás megnyerésére az irredenta és magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezéreként. A miniszterelnök a tihanyi apátságban idézte is az elnökválasztás első fordulóját megnyerő Simiont, aki csütörtökön arról beszélt, hogy a nemzetek Európájának és a keresztény Európának van itt az ideje. Orbán erre kijelentette: „Nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen, a Kárpát-medence közepéről, e szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk, ezért semmi elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben.

Simion az elnökválasztás első fordulójában az első helyen végzett, a második fordulóban ő és Nicușor Dan, a jobbközép USR jelöltje mérkőzik meg. A legnagyobb romániai magyar párt, az RMDSZ – a Fidesz régi szövetségese – kezdettől fogva Simion ellen kampányolt, és most is Dant támogatja. Intenzíven kampányol Simion ellen az RMDSZ is, kiemelve az AUR-os politikus magyarellenességét.