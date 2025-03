TV2-vezérigazgató: A Magyar Péter péniszéről szóló híranyag átlépte a jó ízlés határait, viszont jelzi azt is, hogy az újságíróink függetlenek

Ön szerint is „fideszes tévé” a TV2?

Én inkább azt mondanám „az emberek tévéje”.

A Tényekben is gyakran megszólaló „sokat látott szakértő”, a megafonos Deák Dániel jellemezte így, amikor régi műsorvezetőjükön, Till Attilán kérte számon a lojalitást, mondván: nem kötelező fideszes tévénél dolgozni.

Szerintem az a jó, hogy pluralizmus van, és többféle média létezik, amelyek különböző véleményeket képviselnek. Számomra a szabadság és demokrácia azt jelenti, hogy van választási lehetőség. Ez egészen 1989-ig hiányzott Magyarországon és szülőhazámban, Bulgáriában is – a világ bizonyos részein pedig még most sem adottak a feltételei. Ma Magyarországon viszont mindenki megválaszthatja a neki szimpatikus csatornát vagy híroldalt. Ha a szociológiai profil felől nézzük, az látszik, hogy a TV2 hírműsorait többnyire családcentrikus nézők követik. A számok pedig nagyon meggyőzőek: tavaly a teljes lakosságot jelentő, 4+ korcsoportban például átlagosan többen nézték a Tényeket, mint az RTL Híradót, ami azt jelzi, hogy van helye ennek a fajta hírműsornak. A TV2 egy általános szórakoztató csatorna, a híreink többsége ráadásul nem is politikai, inkább bulvár mindennapi eseményekhez kötődik, és megérinti az utca emberét. Persze foglalkozunk politikával is, de csak kisebb részben.

Sokaknak nem feltétlenül a „családcentrikusság” jut eszébe a TV2 hírműsorairól, inkább az, hogy kizárólag az egyik politikai oldal üzenetei, olykor lejárató anyagai köszönnek ott vissza. Ön szerint ennek a kormánypártiságnak köszönhető a Tények jó nézettsége, vagy inkább a már említett bűnügyi és bulvárhíreknek?

Nem a politikai tartalom a nézettség fő motorja. Amikor valami fontos közéleti esemény történik, az emberek jellemzően a hírcsatornákra kapcsolnak. Nálunk sokszor azok a megható vagy megrendítő történetek mennek a legjobban, amelyek igazán megmozgatják az embereket. Olykor egy elveszett kutyáról szóló hír több nézőt vonz, mint a politikai témák. Ennek egyik oka az, hogy a politika mindenhol jelen van, és a nézők egy idő után belefáradnak ugyanazokba a témákba.

A legtöbb kritika mégis a politikai blokkok elfogultsága miatt éri a TV2-t. A Tények ön szerint megfelel a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek?

Apám és nagyapám is újságíró volt, és magam is újságíróként kezdtem a pályám, Franciaországban tanultam a szakmát a világ legrégebbi újságíró-iskolájában, az École supérieure de journalisme-ben. Akkoriban, a 90-es évek elején az volt a felfogás, hogy a médiában semlegesnek kell maradnunk. Mutassuk be a különböző nézőpontokat, de egyenlő távolságot kell tartanunk mindenkitől.

Azóta viszont változott a trend: a közönségkutatás és a nézettségi eredmények is azt mutatják, hogy a nézők valójában nem semlegességet várnak.

Egyrészt lehetetlen is teljesen semlegesnek lenni – azon egyszerű oknál fogva, hogy a híreket emberek készítik, nem pedig a mesterséges intelligencia. Az embereknek pedig van saját véleményük, szoktak szavazni. Az újságírók is szavaznak, hiszen ők is a társadalom részei. Tehát nagyon nehéz azt kérni egy újságírótól, hogy legyen totálisan semleges. Ez egy szép, de nehezen elérhető álom. Ráadásul a nézők igényei is megváltoztak, igénylik a választás lehetőségét. Néha megnézik a TV2 híreit, aztán az RTL-t, az ATV-t, a HírTV-t vagy az M1-et, végül pedig kialakítják a saját álláspontjukat. De mintha szívesebben néznének olyan híreket, amelyek inkább egy bizonyos véleményt fejeznek ki, mint olyat, ami csak a száraz tényeket tárja fel. Ez nem magyar sajátosság, inkább egy nemzetközi trend. Próbálhatunk rajta változtatni, de azzal nem feltétlenül vonzunk be új nézőket, ellenben garantáltan elveszítünk néhányat azok közül, akik jelenleg is néznek minket.

Ön a totális semlegesség ábrándjáról beszél, de a kérdés nem erre, hanem a kiegyensúlyozott tájékoztatásra irányult. Utóbbit olyan szakmai minimumokkal lehetne például elérni, mint hogy több oldalt is megszólaltatnak a hírműsorokban, és nem kizárólag a kormány vádjait olvassák rá kritikátlanul a politikai ellenfelekre. De vegyünk egy elhíresült példát, amikor a Tények nézőinek percekig kellett azon őrlődniük, hogy vajon Magyar Péter megigazította-e a péniszét az Európai Parlamentben. Az ilyen anyagok mivel építik a közbeszédet?