Meghalt Jon Landau, a Titanic és az Avatar producere

Hatvanhárom éves korában elhunyt Jon Landau – közölte a Variety. Az Oscar-díjas amerikai producer rákkal küzdött, július 5-én halt meg.

Jon Landau, the Oscar-winning producer of “Titanic” and both “Avatar” movies, has died of cancer. He was 63. https://t.co/h0CuieZTkx

