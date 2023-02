Veres Attilát a horrorirodalom legrangosabb díjára jelölték

A Horror Writers Association (HWA) magyar idő szerint péntek reggel jelentette be a horrorirodalom legrangosabb elismerése, a Bram Stoker-díj jelöltjeit, melynek legjobb novellásköteteket tömörítő ötös listáján Veres Attila is szerepel a tavaly ősszel a Valancourt Books gondozásában megjelent The Black Maybe című gyűjteménnyel. A kiadvány Attila két novelláskötetéből, az Éjféli iskolákból és A valóság helyreállításából mutat be tíz történetet az amerikai olvasóknak.

Veres Attila az első magyar szerző, akit jelöltek volna a legrangosabb horrorirodalmi díjra, melyet korábban olyan szerzők kaptak már meg ugyanebben a Superior Achievement in a Fiction Collection kategóriában, mint Stephen King, Ray Bradbury vagy Joe Hill. Az idei nyertesek bejelentése és a díjátadó június 17-én lesz Pittsburgh-ben a StokerConon.

A forgatókönyvíróként idehaza és külföldön egyaránt foglalkoztatott Veres Attila 2017-ben mutatkozott be prózaíróként a magyar közönség előtt, Odakint sötétebb című regényével, interjúnk pedig itt olvasható vele.