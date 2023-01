Bedrogozott medvéktől, robotgyerekektől és rengeteg folytatástól félünk majd 2023-ban

2023 a medvék éve lesz a horrorpiacon: öldöklésbe kezd Micimackó és bekokainozott kollégája, de támadnak az óriáscápák, a robotgyerekek és a bársonyzakós Nicolas Cage is. Rajtuk kívül David Cronenberg fia alkothat még emlékezeteset, ezt leszámítva belefulladunk a folytatásokba, remake-ekbe és újramelegített mítoszokba. Horrorkörkép 2023-ból.

M3GAN – január 12.

A Blumhouse horrorgyárának idei első darabjában kicsit félremegy a gyereknek szánt ajándék: a frissen megárvult unokahúg mit is kaphatna a gyerekekhez nem igazán értő, de a robotika területén dolgozó nagynénjétől, ha nem egy mesterséges intelligenciával ellátott babát? Csak épp azt nem tudják előre, hogy Terminátor-funkcióval is fel van szerelve, azt meg pláne, hogy hol kell kikapcsolni. A M3gan névre hallgató, már első látásra is teljesen bizarr robotbaba túl komolyan veszi a feladatát – hogy megóvja a kislányt –, és vérengzésbe kezd.

Infinity Pool – amerikai bemutató: január 27.

A sok folytatás, remake és vadállatos agymenés közt akadnak azért kifejezetten ígéretesnek tűnő filmek is: David Cronenberg fia Alexander Skarsgård és Mia Goth főszereplésével forgatott egy meglehetősen betegnek tűnő testhorrort részben magyarországi helyszíneken. A történet szerint egy pofátlanul gazdag pár épp luxusnyaralását töltené, amikor a férfi halálra gázol valakit. A tragédián túl a következő megdöbbenést az okozza, hogy különösebb időhúzás nélkül azonnal halálra ítélik, a még nagyobbat pedig az, hogy a gazdagok számára van kibúvó: klónozhatják őket, hogy a kivégzésen a klónt öljék meg a bűnös szeme láttára. Nem olyan meglepő módon Brandon Cronenberg a híres papát követve szintén a testhorrorok nagy kedvelője, ahogy azt bebizonyította rendezői debütálásában, a Vírusgazdában és a Gyilkos tudatban, az Infinity Pool viszont az első igazán zajos dobása lehet.

Kopogás a kunyhóban – február 2.

A szebb karriernapokat is látott M. Night Shyamalan újabb filmmel jelentkezik, ezúttal a home invasion-műfajt házasítja össze az apokalipszissel. Az erdőben gyanútlanul vakációzó családhoz egy furcsa kis csapat érkezik, akik zavarba ejtő kéréssel állnak elő: maguknak kell eldönteniük, melyikük haljon meg, különben eljön az apokalipszis. Az abszurd kérésnek nagy nyomatékot ad, hogy egy Dave Bautista-küllemű fickó kéri mindezt tőlük – ő játssza a főszerepet Rupert Grint mellett –, ráadásul az előzetes alapján tényleg bajban lehet az emberiség. A film Paul Tremblay The Cabin at the End of the World című Bram Stoker-díjas regénye alapján készült.

Micimackó: Vér és méz – február 15.

Valószínűleg senkit sem rázna meg túlzottan, ha a nagy élőszereplős adaptációlázban bejelentenék, új feldolgozást kap a Micimackó, arra viszont mindenki felkapta a fejét, mikor kiderült, hogy tényleg ez történik, csak épp horrorfilmként. Rhys Frake-Waterfield gondolta úgy, hogy A. A. Milne klasszikusát veszi elő, az ő Micimackója azonban nem épp egy csacsi öreg medve, és nem a mézre szomjazik. A mindössze tíz nap alatt, meglehetősen kevés pénzből forgatott horrorban Micimackó és Malacka nem bírja feldolgozni, hogy Róbert Gida egyetemre megy, ezért nekiállnak tiniket gyilkolni. Akinek máris felcsillanna a szeme a már az előzetes alapján is láthatóan trashvonalat követő film hallatán, annak jó hírünk van: ugyanilyen koncepcióval készül már a Bambi-horror is, amely a sete-suta őzgidácska bosszúhadjárata lesz.

Kokainmedve – február 23.

A február igazi örömünnep lesz a medvés trashfilmek rajongóinak, nemcsak Micimackó csap vérengzésbe, hanem egy bekokainozott medve is. Szinte meglepő, hogy az egyébként megtörtént eseményre miért nem csapott le még korábban egyetlen elborult filmrendező sem, mert igen, a Kokainmedve igaz történeten alapul. 1985-ben egy amerikai drogcsempész dobált ki kokaincsomagokat a repülőgépből Georgia állam felett, mielőtt a gép lezuhant. Három hónappal később egy kokaintúladagolásban elpusztult medvére találtak azon a területen, ahol a drogot kidobták, egyértelműnek látták az összefüggést a két ügy között, ezt színezi ki az őrült medve ámokfutásával az Elizabeth Banks által rendezett film. Nem mellesleg ez lesz a tavaly májusban meghalt Ray Liotta utolsó filmje.

Sikoly 6 – március 10.

A kultikus tinislasher nagyöregjei tavaly januárban az ötödik felvonásban még visszatértek, a folytatás azonban érezhetően teljesen más vizekre evez: Woodsboro helyett New York az új színtér, ahová az előző két rész tinijei – köztük a Wednesday-jel szupersztárrá avanzsáló Jenna Ortega – költöznek, ám a maszkos rém a metrózástól sem riad vissza, hogy kövesse őket. A hatodik részre visszatér az előző film rendezőpárosa, Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett, és ha Neve Campbell és David Arquette nem is, Courtney Cox azért szintén visszaköszön a régi felállásból.

Renfield – április 13

Villámgyorsan mémesedett Nicolas Cage, ahogy bordó bársonyzakójában kissé lila szájjal feszít Drakulaként, de ez nem is véletlen: az elmúlt időben hajmeresztő szerepvállalásairól is ismert színész egy horrorkomédiában játssza a vámpírt. Ahogy azonban a cím is mutatja, a film főhőse nem ő, hanem Drakula kissé őrült csatlósa, Renfield, akinek kicsit elege van már a főnökéből, és a ködös Transzilvánia helyett napjaink New Orleansában boldogulna. Bele is szeret egy kissé agresszív rendőrnőbe, de Drakulát nem olyan nehéz levakarni, a filmet jegyző Chris McKay szerint a legendás vámpír ezúttal szó szerint pokoli főnökként fog feltűnni.

Nicolas Cage Is Out for Blood as Dracula on New Orleans Set of Renfield https://t.co/c8n1AJLQ6O — People (@people) March 23, 2022

Gonosz halott – Ébredés – amerikai bemutató április 13.

Sam Raimi horrorfranchise-ának újabb darabja erős fordulattal rebootolja a sorozatot: nincs benne az eredeti széria főhőse, Ash, az erdei faházikót pedig felhőkarcolóra cserélték. A Fede Álvarez által 2013-ban készített, nem túl jó visszhangokat kapó negyedik részen túllépve ezúttal Los Angelesben egy anya, három gyereke és a nő elhidegült testvére fog rátalálni a könyvre, ami ismét borzasztó dolgokat szabadít el. Az ötödik részről azt ígérik a készítők, hogy a hamisítatlan Gonosz halott-hangulatot adja majd vissza. A film forgatása során állítólag 6500 liter művért használtak el, és már az első előzetes is azt sugallja, hogy a gyerekek nem feltétlenül fogják akarni azt a bizonyos jóéjtpuszit anyutól.

Salem’s Lot – amerikai bemutató: április 21.

Idén sem maradhatnak a horrorrajongók Stephen King nélkül, igaz, a Salem’s Lot-adaptációt már 2022-ban be kellett volna mutatni, de végül idén tavaszra csúszik a premier. Gary Dauberman rendező már gyakorlott a King-történetekben és a horrorban is: ő írta az Az-remake-ek forgatókönyvét, de a Démonok közt-univerzum pár filmjét is. A történet King 1975-ben játszódó könyvén alapszik, amelyben a főhős visszatér szülővárosába, Jerusalem’s Lotba, hogy könyvet írjon gyerekkora egyik traumatizáló helyszínéről, de sokkal rosszabbat talál: a várost ellepték a vámpírok.

Insidious: Fear the Dark – amerikai bemutató: július 7.

Öt év után bővül az Insidious-univerzum is, szám szerint az ötödik résszel visszatér az első két részben megismert Lambert család, ráadásul Patrick Wilson nemcsak főszereplőként, hanem rendezői debütálásként is jegyzi a filmet. A történet tíz évvel jár a negyedik epizód után, a család fia felnőtt, és egyetemre készül, de a démonok nem fogják hagyni, hogy élvezze az elsőévesek gondtalan életét.

Meg – Az őscápa: Az árok – amerikai bemutató: augusztus 4.

Akinek a medvék kevésbé jönnek be, annak nem kell aggódnia, akad 2023-ban más emberevő vadállat is, amelyik filmet kapott. Akiben felmerül a kérdés, hogy miért volt igény folytatni az elsőre gyanúsan Asylum-minőségnek tűnő, mégis rengeteg pénzből forgatott Meg – Az őscápát, amely finoman szólva sem emelkedett spielbergi cápaszintekre, azt győzzék meg a számok: a gigacápás szörnyfilm több mint félmilliárd dollárt hozott világszerte, így hát Jason Stathamnek sem maradt más hátra, minthogy csináljon egy hátraarcot, és menjen vissza cápákat büntetni a folytatásban. Hivatalos szinopszist nem adtak közre, de erős a gyanú, hogy förtelmesen nagy cápák fognak benne embereket enni.

Apáca 2 – amerikai bemutató: szeptember 8.

Annak ellenére, hogy a 2018-ban bemutatott első rész horgas orrú, sárga szemű rémapácáján fanyalogtak a kritikusok, a film a Démonok közt-univerzum anyagilag legsikeresebb darabja lett. Hiába volt a minőség és a bevétel fordítottan arányos egymáshoz képest, az utóbbi volt a mérvadó, így Valak és Irene nővér is visszatér az utóbbi ismét Taissa Farmiga alakításában. Ismét ők fognak szembenézni egymással az ötvenes évek Franciaországában játszódó történetben.

Az ördögűző – amerikai bemutató: október 13.

Belegondolni is döbbenetes, hogy a horrorfilmes mérföldkőnek tekintett Az ördögűző idén lesz ötvenéves, az viszont már nem olyan meglepő, hogy újabb bőrlehúzás készülődik, ráadásul rengeteg pénzzel és tervvel. Nem egy, hanem egyből egy teljes trilógiában gondolkodik a széria jogait birtokló Blumhouse, a Universal pedig 400 millió dollárért vásárolta meg a franchise-t. Ráadásul azt a David Gordon Greent bízták meg a rendezéssel, aki feltámasztó-specialista, a Halloweenbe is ő lehelt új és kritikailag is sikeres életet 2018-ban. Mindennek tetejébe még az eredeti film Chris MacNeiljét, Ellen Burstynt is megszerezték a produkcióhoz, így gyűlnek az érvek amellett, hogy ne szentségtörés, hanem értelmes újrázás legyen belőle, bár a léc az egekben van.

Fűrész X – amerikai bemutató: október 27.

Míg a Fűrész első része a semmiből érkezve lett kultmozi, addig most már lassan számolni is nehéz, hányszor húztak le újabb bőröket Jigsaw testéről. Egy ideje ráadásul már inkább mellőzik a számokat a címből, az egyre ócskább folytatásokkal próbálják feltámasztani a szériát. Ennek újabb kísérlete lehet a jubileumi tizedik rész, amelyet az a Kevin Greutert rendez, aki az első öt film és a Fűrész: Újra játékban (Jigsaw) vágója, valamint a hatodik és a hetedik film rendezője is volt, ami halovány reménysugarat jelenthet a rajongók számára. Jigsaw-t ráadásul továbbra sem zavarja, hogy halott, még mindig élvezi, és ismét fel fog tűnni Tobin Bell alakításában. A történet egyelőre hétpecsétes titok, de több pletyka is arról szólt, hogy magára Jigsaw-ra fog koncentrálni, és az első két film közti időszakban játszódik majd.