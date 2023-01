Ezeket a filmeket várjuk legjobban a 2023-as felhozatalból

Channing Tatum újra táncol – ez önmagában is elég ok a lelkesedésre, de a Magic Mike harmadik részét leszámítva is lesz mit várni a 2023-as filmes felhozataltól. Margot Robbie a dekadens '20-as években, Brendan Fraser nagy visszatérése, DiCaprio újra Oscarra hajt, fontos folytatások, a szokott szuperhősadag, és néhány ígéretes eredeti történet lelkesíti a 24.hu kultúra rovatának tagjait.

Jövő nyár – január 12.

Kárpáti György Mór második nagyjátékfilmjében egy gimnáziumi osztály, azon belül egy fiú és egy lány próbálja túltenni magát egy osztálytársuk öngyilkosságán. A trailer nyomasztó, de ígéretes, a film pedig még az év elején megérkezik.

Babylon – január 19.

Gigantikus sztárokkal teli szereposztás – Brad Pitt, Margot Robbie, hogy csak a két főszereplőt említsük –, a dekadenciáról ismert 1920-as évek, afféle szerelmeslevél Hollywoodnak, mi kell még? Na ugye.

Magic Mike’s Last Dance – február 10.

Channing Tatum utoljára húzza fel a tánccipőt és veti le a ruháit a Magic Mike legutolsó részében. A nagy csapat sajnos nem tér vissza, a sztori is eltér az előzőektől, cserébe kapunk Salma Hayeket és minden eddiginél több, alulöltözött egzotikus férfitáncost.

A bálna – február 16.

Az internet egyik legkedvencebb hőse, Brendan Fraser egy Darren Aronofsky-drámában – A bálna művészfilm-jellege ellenére az év egyik legszélesebb körben várt filmje. A visszatérő Fraser, akinek sokan már komoly díjjelöléseket vizionálnak, egy súlyosan elhízott, depressziós férfit alakít, aki újra szeretné szorosabbra vonni kapcsolatát eltávolodott tini lányával – akit a Stranger Thingsből ismert Sadie Sink játszik.

Tár – február 16.

Cate Blanchett igazi jutalomjátékot kap a Lydia Tár zeneszerző-karmester-zseni életéről szóló, zavarbaejtő film címszerepében.

John Wick: 4. felvonás – március 23.

Keanu Reeves, az internet másik topszerelme – Brendan Fraser mellett – 2023-ban újra megmutatja, hogy kell egy ceruzával ártalmatlanná tenni egy csapat szemétládát. A filmre ráadásul már rengeteget vártunk, mivel a Covid két évvel eltolta a bemutatását. Itt az ideje, hogy végre megérkezzen.

65 – március 10.

Adam Driver a főszereplője ennek a misztikus sci-fi thrillernek, amelyben Driver egy olyan idegen bolygón hajt végre kényszerleszállást, ahol nem túl barátságosan fogadják az ott lakók, akik – most kapaszkodjunk meg – dinoszauruszok. Drivertől azt is örömmel néznénk, amint a körmét vágja, itt ráadásul a sztori is érdekesnek tűnik.

Renfield – április 13.

Drakula gróf jobbkezéről szóló horrorvígjáték Nicolas Cage szereplésével, a Lego-kaland rendezőjétől, Nicholas Houlttal és Awkwafinával? Jöhet.

Next Goal Wins – április 21.

Azt hittem, az érdeklődésemet a foci iránt nem lehet semmivel felébreszteni – ám az, hogy Taika Waititi rendez egy filmet arról a 2001-es esetről, amikor a legendásan rémes amerikai szamoai válogatottat 31-0-ra verték meg, simán meggyőzött. Az edzőt Michael Fassbender alakítja, de elvileg Elisabeth Moss is szerepel a filmben.

⚽️ 🔥 @EW exclusive: Michael Fassbender coaches the world's worst soccer team in first look at @taikawaititi's Next Goal Wins, in theaters April 21, 2023. #NextGoalWins pic.twitter.com/OSDoAQzn4T — Searchlight Pictures (@searchlightpics) November 21, 2022

A galaxis őrzői 3. – május 4.

Nem kevesebb, mint öt (!) Marvel-film érkezik 2023-ban, de a többségük nélkül simán meglennénk. Ám a humor, az őrzők egymás közötti kémiája, a ragadós zenék mellett ez a film ráadásul az érzelmek húrjait igyekszik majd pengetni, minthogy ez az őrzők utolsó, különálló filmje. Azért akció és világmegmentés a búcsúra is jut.

https://www.youtube.com/watch?v=o0aVmvWG-jY

A kis hableány – május 25.

Bár az élőszereplős Disney-filmek többnyire hidegen hagynak, de A kis hableány eredetije az abszolút kedvenc Disney-mesém, szóval erre érthetően kíváncsi vagyok. Másrészt a hiszti a barna bőrű Ariel miatt végtelenül szórakoztat, így alig várom, hogy ez a film halálra bosszantson még pár százezer embert.

Spider-Man: Across the Spider-verse – június 2.

Az említett öt Marvel-film közül a második, ami igazán várós: a 2018-as Pókember: Irány a Pókverzum című animációs film olyan friss fuvallat volt, amire már nagyon nagy szükségünk volt szuperhősfronton. Ezt folytatják most – miután 2022-ről 2023-ra halasztották a premiert.

Elemi – június 15.

A Pixarnak csendes éve lesz: ez az egyetlen egészestés filmjük 2023-ban. Az Elemi egy olyan városban játszódik, ahol a négy elemhez – föld, víz, tűz, levegő – tartozó lények élnek, és egy tűzelemű lány és egy vízelemű fiú kapcsolódásáról szól majd. Van némi Agymanók-hangulata, szóval alig várjuk.

Indiana Jones and the Dial of Destiny – június 29.

Bevallom, ez a franchise nekem sosem volt a kedvencem, de ez a rész két okból is izgalmasan hangzik. Egy: Harrison Ford digitális visszafiatalítása. Kettő: ezúttal James Mangold rendez, amire még nem volt példa a franchise-ban. Látni kell.

Oppenheimer – július 20.

Christopher Nolan bármit csinál, arra érdemes ránézni, most ráadásul témájában is ígéretes, amit kínál: az atombomba atyjaként elhíresült fizikus életrajzi filmjét hozza el, éspedig Cillian Murphyvel a címszerepben, és – ahogy azt tőle már megszokhattuk – IMAX-ben forgatva.

Roosevelt – július 14.

Martin Scorsese a „bevált recepten minek változtatni?” elvet követve Leonardo DiCaprióval dolgozik újra, éspedig az Egyesült Államok harminckettedik elnökének történetén, gazdasági világválsággal és második világháborúval. Derűs téma, Oscar-esély, kötelező program.

Barbie – július 20.

Greta Gerwig akkora csodát csinált a nőpártinak legkevésbé sem nevezhető Kisasszonyokkal, hogy alig bírjuk kivárni, míg megtudhatjuk, miként állította feje tetejére a világ leghíresebb játékbabájának életét. A főszerepben Margot Robbie és Ryan Gosling.

Hat hét – szeptember 16.

Szakonyi Noémi Veronika filmjét néhány szerencsés a CineFesten már láthatta, el is hozta a fesztivál nagydíját. A filmben egy tinilány nyílt örökbeadással szeretné örökbe adni kisbabáját, de akadnak kételyei – hat hete van meghozni végső döntését.

Az ördögűző – október (/november?)

Kissé bizonytalan, hogy mikor, de valamikor Mindenszentek környékén várhatunk egy ötven (!) évvel a ’73-as klasszikus után érkező folytatást Az ördögűzőből, ráadásul azzal a felütéssel, hogy a filmet egy trilógia első részének tervezik. Ebből még bármi lehet, mindenesetre az, hogy Ellen Burstyn visszatér a filmben, ígéretesen hangzik.

Dűne 2 – november 3.

A megalátványos-gigamisztikus sci-fi eposz folytatódik. Nem is nagyon kell tovább magyaráznunk. Denis Villeneuve rendez, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson meg a többiek visszatérnek, vélhetőleg homok is lesz még.

Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája – november 17.

Az éhezők viadala franchise-zal fura viszonyunk van: messze nem olyan jó, mint amekkora a csinnadratta körülötte, mégis látni kell. Ez a film ráadásul új esély: egy előzménytörténet, melyben az ifjú Coriolanus Snow (akit, ugye, idősen Donald Sutherland játszott) felemelkedésének történetét ismerhetjük meg.

Wonka – december 15.

Timothée Chalamet karácsonyra is tartogat magából néhány falatnyit – konkrétan csokiból. Ő ugyanis a Wonka című Charlie és a csokigyár-előzményfilmjének főhőse, Willy Wonka, a híres csokoládégyáros. Mármint akiből a csokoládégyáros lesz – ez a film épp azt meséli el, hogyan.

Doktor Szöszi 3 – TBD

Nem tudjuk, mikor, de ha hihetünk a híreknek, 2023 lesz az év, amikor Elle Woods csivavás-rózsaszín jogi karrierjének diadalmas története folytatódik. A Covid ezt a filmet is visszavetette, de talán idén végre tényleg láthatjuk.

Argylle – premierdátum ismeretlen

Matthew Vaughnnak annyira bejött a kémfilmes ökörködés, amit a Kingsmannel elkezdett, hogy marad ezen a vonalon, és egy olyan világklasszis kémről mesél, akivel elhitették, hogy nem kém, csak kémsztorik szerzője. Igazi elit szereplőgárda fokozza a várakozásainkat: Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston és Samuel L. Jackson is benne lesz.

Műanyag égbolt – premierdátum ismeretlen

Még egy a várós magyar filmek közül: a posztapokaliptikus, 2021-es Budapesten játszódó Műanyag égbolt, Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta filmje Keresztes Tamás, Olasz Renátó, Szamosi Zsófia, Nagy Zsolt, Patkós Márton és Hegedűs D. Géza szereplésével. Ez lesz az első magyar egészestés rotoszkóp animációs film, ami azt jelenti, a színészekről készült felvételeket rajzolják át és animálják. Az első képek egészen csodálatosak, reméljük, mielőbb meglesz a premierdátum is.

Killers of the Flower Moon – TBD

Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser – kell még magyaráznunk bármit? Ez egy 1920-as évekbeli sztori, melyben egy indián törzs rejtélyes körülmények között meggyilkolt tagjainak gyilkosát keresik. Azt pletykálják, a májusi cannes-i fesztiválon mutathatják be, azaz pár hónappal később a mozikig is elérhet.

Maestro – premierdátum ismeretlen

Itt sem tudjuk még, mikor, a pletykák szerint valamikor ősszel megérkezik a soron következő zenés életrajzi dráma, melyben Bradley Cooper a legendás Leonard Bernsteint alakítja – no meg ő a rendező is –, a nejét játszó Carey Mulligan oldalán. A film elvileg a Netflixre fog érkezni, díjszezonra időzítve, Scorsese producerkedésével.

‘Maestro’: First Look At Bradley Cooper & Carey Mulligan In Netflix’s Leonard Bernstein Biopic Produced By Martin Scorsese & Steven Spielberg https://t.co/xr7km7LV69 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 30, 2022

Ferrari – premierdátum ismeretlen

Adam Drivernek bejött az olasz idolok alakítása, így most Enzo Ferrari bőrébe bújik. Penélope Cruz, Shailene Woodley és Patrick Dempsey is ott lesz, vélhetően a velencei filmfesztiválon mutatják majd be kora ősszel.

Minden rendben – premierdátum ismeretlen

Az Inkubátor Program elsőfilmesei egymás után hozták a jobbnál jobb filmeket 2022-ben (Kilakoltatás, Zanox, Larry), és 2023-ra is jut még talán néhány. A Minden rendben, Sós Bálint Dániel debütáló filmje is ilyennek ígérkezik, és ugyan premierdátumot még nem kapott, de reményeink szerint idén mozikba kerül. A főszerepben Hajdu Szabolcs lesz látható egy apa szerepében, akinek döntenie kell, elárulja, hogy fia okozott egy súlyos balesetet, vagy lapít.

Beau is Afraid – premierdátum ismeretlen

Ari Aster, az utóbbi évek két emlékezetes horrorja, az Örökség és a Fehér éjszakák író-rendezője is új filmmel jön ki 2023-ban, hogy pontosan mikor, az egyelőre titok. A filmben ugyanakkor Joaquin Phoenix a főszereplő, szóval nagy bajunk nem lehet.

Listánk szubjektív és messze nem teljes, kommentben várjuk a kiegészítéseket a legvárósabb 2023-as filmekről!