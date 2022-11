Gonosz gyilkológépet csinálnak Bambiból, a Micimackó után újabb mese kap horrorfeldolgozást

A Micimackóból készített horror után egy másik Disney-klasszikussal adnak újabb gyomrost a gyerekkorunknak: ezúttal a Bambit szemelték ki az alkotók arra, hogy vérengzős horrorfilmet csináljanak belőle.

A projektet Scott Jeffrey rendezi, aki a Dread Centralnak elárulta: nem fog kesztyűs kézzel bánni a cuki őzgidával. A Bambi: The Reckoningben az árván maradt őz rendez majd anyja halálát követően vérfürdőt az erdőben. A horror egyelőre előkészítési fázisban van, premierdátumról még nem szólnak a hírek.

A film hihetetlenül sötét feldolgozása lesz annak az 1928-as sztorinak, amit mind ismerünk és szeretünk. A rítus című Netflix-film által inspirálva Bambi egy gonosz gyilkológép lesz, amely a vadonban ólálkodik. Készüljetek a veszett Bambira!

– mesélte a rendező. A filmet az az ITN Studios készíti a Jagged Edge Productionsszal karöltve, akiknek a Micimackó: Vér és méz című filmet is köszönhetjük, amelyet jövő februárban mutatnak be. Ez utóbbi Micimackó történetét dolgozza fel brutális és véres formában, amelyben Micimackó és Malacka válik vérszomjas vadállattá azt követően, hogy Róbert Gida egyetemre megy. Rendezője, Rhys Frake-Waterfield a Bambi-horror készítésében is részt vesz producerként.

Aki egyébként szívesebben nézne vér- és gyilkolásmentes Bambit, azoknak jó hír, hogy már bejelentették az élőszereplős adaptációt is, igaz, egyelőre nincs róla túl sok hír, az IMDb-adatlap szerint 2023-ra várható.