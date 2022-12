A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb, időszaki kiállítása, a Magyar EXPO-sikerek (1851–2021) 170 év 32 világkiállítását, illetve az azokon megjelent magyarok sikereit kívánja bemutatni. A kiállítás a szinte lehetetlenre vállalkozik: a világkiállításokhoz kapcsolódó műtárgyak legtöbbjét felkutatta, és a lehető legnagyobb számban be is mutatja.

A tárlat mintegy 50 magyar közgyűjtemény és magánszemély világkiállításokhoz kapcsolódó műtárgyait gyűjti össze és mutatja be egy helyen. A kiállítás célja a magyarok világkiállítási szereplésének, sikereinek bemutatása a világkiállítások nemzetközi terében. A gazdag tárlat egyúttal foglalkozik a világkiállítások létrejöttével, jelentőségével, az emberiségre gyakorolt hatásával is. A gyűjteményben a magyar képző- és iparművészet mellett megjelenik az építészet, a tudomány- és technikatörténet, a kézműipar, a kereskedelem, élelmiszeripar és a vendéglátás is. Az elmúlt 170 év világkiállításaiból olyan ikonikus műtárgyakat, felemelő és érdekes történeteket mutat be a kiállítás, amelyeken keresztül egy nem mindennapi magyar sikertörténet rajzolódhat ki a figyelmes szemlélő előtt.

Évszázados magyar cél: elhelyezni magunkat Európa és a világ térképén. A tudatos magyar imázsépítés 170 éve – a nemzeti identitás kultúrtörténete is lehetne az alcím. A tárlat voltaképpen a magyar állam nemzeti identitásépítésének egyik, ha nem a legfontosabb nemzetközi színtereként mutatja be a magyarság világkiállítási megjelenéseit és sikereit. A tárlatban a Herendi, Zsolnay gyár remekei, Rómer Flóris naplója, Vikár fonográfhengerei mellett olyan festők művei szerepelnek, mint Markó, Than, Lotz, Madarász, Székely, Munkácsy, Szinyei Merse, Csók, Csontváry Kosztka Tivadar.

A kiállítás 2023. augusztus 20-ig megtekinthető a Magyar Nemzeti Múzeumban.