Jennifer Aniston sokakat feldühített, amiért a nevükből élő celebeket bírálta

Jennifer Aniston visszatetszést váltott ki, miután arról beszélt, hogy a sztárok manapság az interneten keresztül szereznek hírnevet, azt állítva, hogy ez felhígítja a színész munkáját, és azt mondta, hogy a sztárok alapvetően a semmittevésről híresek, mint például Paris Hilton, írja a Mirror.

Az 53 éves színésznő Sebastian Stannel beszélgetett, és Hiltonon kívül még Pamela Andersont és Monica Lewinskyt is felhozta példaként a celebekre, akik úgy lesznek híresek, hogy nem csinálnak semmit:

Mindig azt mondom, hogy szerencsésnek érzem magam, hogy kaptunk egy kis ízelítőt az iparágból, mielőtt azzá vált, ami ma, ami egyszerűen más – több streamingszolgáltatás, több ember. Híres vagy a TikTokról, híres vagy a YouTube-ról, híres vagy az Instagramról. Ez valahogy majdnem olyan, mintha felhígulna a színész munkája

– tette hozzá a színésznő.

A Jóbarátok 53 éves sztárját válaszul azzal vádolták többen is a Twitteren, hogy ő is hollywoodi szülők gyereke, aki a nepotizmus révén került az iparágba, mások szerint Anistont is egy húsz éve véget ért tévésorozatból él a mai napig.

Jennifer a néhai Nancy Dow színésznő és a Days of Our Lives című szappanopera sztárjának, a 88 éves John Anistonnak a lánya.