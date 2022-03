Barack Obama lesz a Netflix új természetfilm-sorozatának narrátora

Az amerikai nemzeti parkokat bemutató öt epizód alig egy hónap múlva lesz látható.

Öt évvel az amerikai elnöki posztról való távozása után Barack Obamáról egyáltalán nem mondhatjuk, hogy karba tett kézzel élvezi a visszavonult vezetők életét, hiszen túl van egy önéletrajzi köteten, podcastet vezetett Bruce Springsteen-nel, sőt, nemrég egy szerződést is aláírt a Netflixszel, aminek értelmében feleségével, Michelle-lel együtt, Higher Ground nevű cégükön keresztül gyártanak majd tartalmakat a streaming-szolgáltatónak.

A cég első elkészült munkájának köszönhetően most Obamát egy új szerepben köszönthetjük, hiszen a Netflixen nemsokára látható

új természetfilm-sorozat, az ötrészes Our Great National Parks első évadának narrátoraként lép majd a képernyőkre.

A Patagóniától Kaliforniáig tartó utazásban öt különböző nemzeti parkot ismerhetünk majd meg, lenyűgöző képekkel:

Obama a szerepben való feltűnése nem alaptalan, 2009-től 2017-ig ugyanis az Egyesült Államok még nem beépített földterületei, illetve háborítatlan élővizeinek megmentéséért küzdve több mint 550 millió holdnyi területet mentett meg, sőt, az Every Kid in a Park nevű törekvésével a parkokat is közelebb hozta a gyerekekhez: minden negyedikes diák, illetve családja ugyanis ingyenesen léphetett be a területekre.

Az öt epizód április 13-i premierjéig már csak alig egy hónap van hátra, de a fenti kétperces előzetessel addig is vigasztalódhatunk.