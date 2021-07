Tovább terjeszkedne Terézvárosban Tiborcz egykori üzlettársa

A Nagymező utcai Hard Rock Hotel rövidesen újabb épületeket gyűr maga alá, még jobban átírva a környék már most is eklektikus képét.

Az elmúlt években gyors egymásutánban követték egymást a hazai épített örökségre mért ütések: védettséget érdemlő, vagy épp védett épületek tűntek el, illetve alakultak át, a fővárosban éppen úgy, ahogyan a vidéki városokban. Ezeket az változásokat mutatja be a hosszú évek óta futó Ismeretlen Budapest sorozatunk, aminek egy négy évvel ezelőtti epizódjában a 2009 és 2017 között a Nagymező utcában működött Instant költözéséről, illetve az épület tulajdonosának terveiről számoltunk be.

Az ügy villámgyorsan eszkalálódott: a házat 2008 óta kézben tartó Rockwood Ingatlan Ingatlanfejlesztő Kft. egy négycsillagos butikhotel megnyitását tűzte ki célul, ehhez pedig minden eszközt megmozgatott.

A Nagymező utca 38. kibelezésével, illetve a szomszédos Ó utca két alacsony épülete, a 28. és 30. számú házak bontásával járó, sok jót nem ígérő terveket akkor elsőként mutattuk be. Fény derült arra, hogy a jórészt még ma is századfordulós képét őrző, bár az elmúlt évtizedek modern épületeivel is megtűzdelt utcában rövidesen egy mázas kerámia- és üvegtömeggel megfejelt hotelépület születik, amihez a szűkebb utcában egy fantáziátlan, sötét kocka társul majd.

A Rákóczi híd budai hídfője közelében a Garancsi István-féle Market-csoport által épített BudaPart Gate, illetve a Corvin-negyedben épült Corvin Corner irodaházat is jegyző Studio100 építésziroda által készített, az első ötletnél leheletnyivel finomabb tervek 2009 végén kaptak zöld utat a Fővárosi Tervtanácstól, 2012-ben pedig a Terézvárosi Önkormányzattal is sikerült megegyeznie a befektetőnek, ám az építési munkák még éveken át nem kezdődtek el.

Az első hallásra ismeretlen nevű beruházónak, a Rockwoodnak nem ez lett volna az első nagy dobása Budapesten, hiszen a cég a Kodály köröndre néző Andrássy út 83-85. tetőterében kialakítandó luxuslakás-projektben (Andrássy Palace Gardens), illetve az épület teljes felújításában is érdekelt volt, ezt a tervet azonban a 2014. júliusi, elhíresült tűzeset keresztülhúzta. Ugyanígy jártak a Budapest Gate Golf And Country Clubbal is, aminek végül szintén csak a látványtervei születtek meg, a fejlesztést végző céget ugyanis 2012-ben felszámolták, a kiszemelt terület később Mészáros Lőrinc egyik cégéhez, a Búzakalász 66 Felcsút Kft-hez került.

A Rockwood tulajdonosa sem számított újoncnak a piacon: Erdei Bálint 2009-től 2015-ig Tiborcz István tulajdonostársa volt az általuk alapított, rövid ideig a közvetve a Simicska Lajos-féle Közgép érdekeltségébe is tartozó Elios Zrt-ben, ami számos település közvilágítás-fejlesztési programján győzött gyanús körülmények közt. Az OLAF vonatkozó jelentése alapján a szervezett bűnözés feltételeinek is megfelelhet az a szisztéma, amelyet a csalás elleni hivatal feltárt.

Cikkünk megjelenése után néhány órával a Rockwood oldala nyomtalanul eltűnt az internetről (a 2016. októberi állapot nyomait az Internet Archive ma is őrzi), a bontás azonban nem állt meg: a két alacsony épület hamarosan eltűnt, a Nagymező utcai kétemeletes bérházból pedig csak a homlokzatok maradtak. A cég 2017 májusára üzemeltetőt is talált a készülő szállodának: a Magyarországon eddig csak egy franchise-rendszerben működő vendéglátóhellyel jelen lévő Hard Rock állt a projekt mögé.

A 2019 elejére tervezett átadás végül elhúzódott, a Rockwood helyét pedig átvette 2015-ben alapított, korábban a Gozsdu udvar üzlethelyiségeinek menedzsmentjét végző Redwood Holding Kft, amihez ma olyan, mára megvalósult projektek tartoznak, mint az irodaházként működő Szilágyi Dezső téri Neuschloss-palota, az A-kategóriás EcoDome irodaház, illetve az Ybl-díjas Wéber József (Weber Építésziroda) által tervezett Fagyöngy Lakópark.

Az időközben az Instant-Fogasház komplexumban is érdekeltté vált Erdei száz százalékos tulajdonában lévő Redwood a Hard Rock feltűnése után felkérte az építészirodát a tervek átrajzolására – így született meg a mázas kerámia és üveg ráépítés helyére szánt aranyozott, a szállodalánc logóját is magán viselő fémszerkezet, illetve az Ó utcai új épület homlokzatára szánt egyszerű díszítőmotívum:

A megnyitás dátumát ezzel párhuzamosan 2019 végére (az építési terület határán lévő felirat szerint 2019 őszére) tolták, a szálloda azonban mostanra sem nyitott meg. Pontos időpontot a szálloda hivatalos honlapja sem közöl, Terézváros főépítésze, Matus István azonban egy nemrégiben tartott lakossági fórumon kijelentette:

a hotel az ősszel már működni fog.

Az eseményt persze nem csak ezért a mondatért hívták össze, hanem azért, mert a beruházó a már véget ért kivitelezéssel egyidőben három környező épületet is megszerzett, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út irányába bővíthesse az egyelőre még egyetlen vendéget sem látott szállodát.

A Terézvárosi Önkormányzat 2018-ban szerzett tudomást a bővítési igényről, azóta pedig a Rockwood a kerület támogatásával kiírt zárt, meghívásos pályázatának eredménye is megszületett, így nemrégiben biztossá vált, hogy az új struktúrákért az Archikon építésziroda vezető tervezője, az Ybl-díjas Nagy Csaba, illetve munkatársa, Pólus Károly felel majd.

A látványtervekből, illetve az online elérhető negyvenegy oldalas telepítési tanulmánytervből körvonalazódó helyzet távolról sem tökéletes, hiszen a tervezett munkák nem egyszerűen csak a három telek összevonásával, de

a Nagymező utcai épületek falanszterré válásával, illetve a Zichy Jenő utcai három tengelyes ház teljes eltűnésével járnának.

A város minden egyes épületét persze nem lehet megvédeni a profitorientált befektetőktől, illetve az általuk fontosnak tartott szempontoktól, a századfordulós épületállomány fennmaradásának azonban nem az az egyetlen – és távolról sem a legjobb – módja, ha a homlokzatok, illetve a mögöttük lévő szerkezet egy része megmarad, mindezek fölé pedig intenzív, zöldfallal elrejteni kívánt ráépítés kerül.

A lakossági fórum célja a tervek a környéken élőkkel való megismertetése, illetve véleményeztetése volt, ezt pedig a terézvárosi képviselő-testület szavazása követi majd. Amennyiben jóváhagyják a koncepciótervhez csatolt tervlapokat, elindul az építési engedélykérési folyamat, aminek eredményeként egy, a jelenleg ismerttől csak nagyon kis mértékben eltérő terv valósulhat meg – mindehhez azonban

szükség van a kerületi építési szabályzat módosítására, hiszen a szállodaálom jelenlegi formájában több ponton is áthágná azt.

Csak az arc marad

A háromemeletes Nagymező utca 40. ma kerületi védelmet élvez, a tanulmányterv készítéséhez felhasznált, Bor Ferenc művészettörténész által készített értékdokumentáció szerint azonban mindössze homlokzata képvisel értéket, belső kialakítása, illetve szakipari munkái azonban nem kimagaslóak. Az 1882-ben Spiró Albert ékszerész megrendelésére, ismeretlen építész tervei szerint született ház apró udvara, illetve belsői várhatóan eltűnnek majd.

A homlokzati kovácsoltvas erkélykorlátok, illetve a nyílászárók ettől függetlenül persze megújulnak (utóbbi esetben remélhetően azonos formával, illetve anyaghasználattal), a falra hordott vakolatrétegeket pedig eltávolítják, így a gyanútlan járókelőknek fel sem fog tűnni a változás – egészen addig, míg nem az utca másik oldaláról pillantanak át.

Építészettörténeti szempontból a Nagymező utca 42. (Zichy Jenő utca 31.) a hármas legnívósabb tagja, hiszen az 1840-ben, Kasselik Ferenc munkájaként, klasszicista arccal létrejött ház (akkor született földszinti boltozatai ma is állnak) mai arcát egy 1906-os bővítés során kapta. Helyi védettsége miatt az utca felé mutatott arca megmarad, és talán a klasszicista épületrész is túléli a következő évtizedeket.

Az 1877-ben, Jamniczky Lajos vagyonából épült, földszintes udvari toldalékkal is rendelkező Zichy Jenő utca 29-nek ezzel szemben esélye sincs, hiszen a háromemeletes lakóház már évtizedekkel ezelőtt elveszítette a homlokzatdíszeit, a kapu mögött pedig nem hordoz értéket, így rövidesen már csak egy építési gödröt találhatunk a helyén.

A tervek

A jelenleg létező, kisebb részleteket leszámítva véglegesnek tekinthető terv szerint a Hard Rock Hotel főbejárata továbbra is a nemsokára megnyíló hotelépület Ó utcai oldalán nyílik majd, a szomszédos három épületet pedig a saroképületben már létező földszinti passzázs folytatásával, üvegezett átjárókon, illetve udvarokon alatt átkelve lehetne elérni, a külső vendégek azonban a Zichy Géza utca felől is beléphetnek majd a bárba, illetve az étterembe, aminek egy része a hotelvendégek reggelizőhelyeként is működik majd.

A hétemeletes épületekben a dokumentum szerint hatvan új hotelszobának jut majd hely, a nagyméretű zöldtető, a tetőterasz, a tetőbár, illetve

az udvarok egyikében kialakítandó wellness részleg tetőmedencéi

kedvéért pedig a föld alá, a két pinceszintre költöztetik majd a légkezelőket, illetve hűtőgépeket, hogy a zajukkal még véletlenül se zavarhassák meg a vendégek pihenését. A terv leírásából, illetve a közzétett látványtervekből az is kiderül, hogy a lapostetőkre intenzív zöldtetőt helyeznének, amihez az udvari homlokzatokon, illetve az utcai homlokzat egy részén növényzettel futtatott zöldfal kapcsolódik majd.

Mindehhez azonban teljesülnie kell néhány dolognak, ehhez azonban a Kerületi Építési Szabályzat (továbbiakban KÉSZ) megváltoztatására lenne szükség:

A földszint, és az első emelet jelenleg csak akkor lehetne 100 százalékban beépíthető, ha egy közintézményt, vagy parkolóhelyeket költöztetnének a területre. Ez nem így lesz, a mostani 80%-os arányt viszont a fedett udvarok miatt feltétlenül a maximumra kellene emelni.

A terepszint alatt 90 helyett 100%-os beépítési arányra van szükség, annak ellenére, hogy oda nem a szabályozás által lehetővé tett mélygarázs, hanem a legtöbb hasonló projektnél a tetőre kerülő gépek kerülnének.

Az Arch-ikon a harmadik emelet magasságától, a régi és új épületrészek közti különbségek kihangsúlyozása miatt 1,75 méterrel hátrébb léptetné a felsőbb szinteket, mégpedig úgy, hogy azok hozzáérnének a szomszéd házak tűzfalaihoz. A KÉSZ szerint utóbbi nem lehetséges, hiszen az épülő szállodának négy méteres távolságot kellene tartania a szomszédoktól.

A tervezők a zöldfelületi minimumot (10%) teljes egészében kétszintes, 41-80 centiméternyi termőrétegen megszülető zöldtetővel akarják teljesíteni, hiszen az udvarok, illetve a föld alatti termek miatt sem a talajba való ültetés, sem a kétméteres termőréteg elhelyezése nem lehetséges. Az Arch-ikon emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az új épületeken a zöldfelületi mértékbe nem beszámítható tetőkerti zöldsávok, illetve közel hétszáz négyzetméternyi kültéri futtatott zöldfal is megjelenik majd, így azok tovább javítják a levegőminőséget, sőt, porszűrőként, illetve hűtőfelületként is működnek majd.

A dokumentum a szálloda környező utcákra gyakorolt hatásáról is mesél, kijelentve, hogy a tervezett beépítési módosítást a képviselő-testület nyugodt szívvel megszavazhatja, hiszen

a szállodavendégek saját autó helyett jórészt úgyis taxival, vagy tömegközlekedéssel érkeznek, így a hotel forgalomnövekedést nem okoz, sőt, a fejlesztés nem okoz jelentős változást a tájképben, illetve a településképben.

Ezekkel a megállapításokkal nyilván nehéz vitába szállni, hiszen a világörökségi helyszín védőövezetén belül fekvő, a fővárosi szabályozási tervben kiemelten védendő karakterű területként említett Nagymező utca ezen szakaszának utcaképe már most is elég eklektikus. Nem áll meg az egységes utcakép gyökeres megváltozásának érve, az azonban egyértelműnek tűnik, hogy a már álló épületek részleges bontásának ötlete voltaképp csak egyetlen lépésnyire áll a lehető legrosszabb megoldástól, az egyedül az utcai homlokzatokat megtartó faszádizmustól, aminek az elkészült hotelépület mellett számos fővárosi építési projekt – köztük a Vigadó tér szomszédságában álló, az elmúlt években teljesen kibelezett egykori MAHART-székház, illetve a Reviczky utcai Károlyi-Csekonics palotaegyüttes – emlékeztet, ahol az évszázados falak mögött néhány részlettől eltekintve teljesen új struktúrákat találunk.

A törvényi keretek adta lehetőséget persze butaság lenne nem kihasználni, hiszen a részleges bontás után

a mai elvárásoknak teljes egészében megfelelő épület születhet, mégpedig sokszor egyszerűbben, olcsóbban, és nem mellesleg gyorsabban,

mintha egy nyolcvan, száz, vagy százötven éves, teljes egészében védett házat kellene más célra átalakítani, vigyázva arra, hogy minden apró részlet – rézkilincsek, ajtók, díszek, valamint a különböző apróságok egész sora – megmaradjon. (Hasonló elemek jelen esetben talán nem élték túl az elmúlt évtizedeket, a dokumentum legalábbis nem számol be ilyenekről.)

A lakossági fórumon részt vevő Építészfórum tudósításából még néhány apró részlet kiderült: a vezető tervezői posztot betöltő Nagy Csaba elmondta, hogy a beruházó a Zichy utcában burkolatcserére, illetve zöld szigetek elhelyezésére készül, a Nagymező utcai oldalon pedig egybefüggő zöld sávot akarnak majd létrehozni.

A továbbra is az egykori Elios-üzlettárs, 2018-2020 között a Kolosy téri piac üzemeltetési jogát is kézben tartó (bár azzal különböző problémák miatt semmit sem kezdő) Erdei kezében lévő Redwoodot képviselő Somfalvi Nóra hozzátette:

ha minden a tervek szerint halad, akkor 2022-ben megindulhat az új szárny kivitelezése, 2024 végén pedig át is adhatják.

Kérdés persze, hogy miért van máris szükség a még meg sem nyitott, 133 szobát magában foglaló Hard Rock Hotel másfélszeresére való bővítésére, ahogyan az is, hogy a munkálatok során mekkora forgalom- és zajterhelést, illetve közlekedési akadályokat jelentenek majd a környéken végigguruló munkagépek.

Mindemellett nyilvánvalóan az sem tudható, hogy mennyire sikerül majd megakadályozni a leendő építési terület tőszomszédságában álló, ismeretlen állapotú századfordulós ház sérüléseit, egy dolog azonban biztos:

Budapest a következő években újabb szállodával fog gazdagodni, még azon az áron is, hogy ehhez a 2020 januárjában szigorított kerületi szabályozás határait kell kijjebb tolni.

A kerület főépítésze a Tilos Utcarádió című műsorában péntek délután beszélt a projektről. Matus István kijelentette: a bővítésről kissé korai még beszélni, hiszen a kerület és a befektető csak ezen a héten fog tárgyalni a szerződésről, a települési tanulmánytervet pedig a képviselő-testületnek előbb el kell fogadnia ahhoz, hogy megkezdődhessen a partnerségi egyeztetés, majd sor kerülhessen az építési szabályzat módosítására. A tervcsomagnak pedig mindezek mellett a Világörökségi Tervtanácson is keresztül kell jutnia – ennek a tanácsnak a feladata az egész világörökségi területen történő változások tárgyalása.

Nem kizárt tehát, hogy a fentebb bemutatott tervek a következő hetekben, vagy hónapokban tovább csiszolódnak, gyökeres változásra azonban nem igazán lehet számítani.

