Borszerdák és dunai kirándulások – tippek a nyári hétvégékre

Színek, ízek, képek - így is jellemezhetnénk rövid programajánlónkat.

Családi kikapcsolódás

Magyarország leghosszabb csúszdaparkja, a mogyoródi Aquarena – alig 15 percre Budapesttől – 26 csúszdával, 9 medencével, lounge-terasszal, gyönyörű zöld környezetben csalogatja – nem csak – az aktív kikapcsolódásra vágyókat. A vagány csúszdák mellett pazar panorámaterasz, hűsítő medencék, jacuzzi, a Mineshow-rajongó ifjakat pedig tematikus programok várják, így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő lehetőséget.

Remek választás hétköznap és hétvégén is, családdal vagy baráti társasággal, és ha kevés egy nap, akár sátorozhatunk is a campingben, így tervezhetünk egy teljes hétvégét az Aquarénába. Kedvezmények, részletek, egyéb infok: www.aquarena.hu

Borszerdák a Magyar Nemzeti Galériában

A Magyar Nemzeti Galériában a hét egy bizonyos napján valami más történik: szerda esténként különleges kiállítások, izgalmas tárlatvezetések és előadások, élő zene és borkóstoló várja a művészet rajongóit. Az idei Borszerdák témája: Színek, ízek, képek, s ennek megfelelően minden héten másik szín – vörös és kék, zöld és arany – áll a programok középpontjában.

2021. július 21-én a Magyar Nemzeti Galériában, míg az utolsó, július 28-ai programon – rendhagyó módon – a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumban lesz a Borszerda est. Jegyárakról és hogy melyik este milyen színek és borok lesznek, arról bővebben a MNG honlapján lehet olvasni.

Fedezd fel az országot

A Duna egyik legszebb és legkülönlegesebb természeti csodája a fővárosból alig egy óra alatt elérhető. Győr felé kell indulni ahhoz, hogy megérkezzünk Szigetköz és szlovákiai Csallóköz területére, ahol a víz egyedi és különleges tájegységet alakított ki, igazi csemege a túrázók számára.

Ha szeretnénk felfedezni ezt a természeti értékeiben és kulturális, történelmi emlékeiben gazdag területet, akkor gyalog, kerékpárral és természetesen a vízen, kajakkal és kenuval érdemes terveznünk.

Szeged, West Side Story, Alföldi Róbert

Alföldi Róbert rendezésében látható idén a 90 éves Szegedi Szabadtéri Játékokon minden idők egyik legnagyobb musicalklasszikusa, a West Side Story.

A hűségről, barátságról és szerelemről szóló darab olyan szenzitív kérdéseket is feszeget, mint a bevándorlás, a társadalmi különbségek, az erőszak és a faji előítéletek. Nem szirupos love storyról van tehát szó, hanem kőkemény társadalmi látleletről is, amit ugyan az 50-es évek Amerikájából kapunk, de a mai korra is zavarbaejtő pontossággal illeszthető rá. A jegyekről bővebben ezen a linken tájékozódhat.

Menjünk újra moziba

A Fekete Özvegy szinte berúgta az újraindulással küszködő mozik motorját is: több mint kettőszáztizennyolcmillióval zárja bemutatója első hétvégéjét a film. A Marvel-hős, Natasha Romanoff szóló filmjét és eredettörténetét sok éve várjuk, a magyar közönség különösen, hiszem a film több jelenetét a fővárosban forgatták. Budapestet így kortárs önvalójában, felismerhetően, és nem pedig valami másnak álcázva látni pedig külön öröm, ahogy az aluljáróban feje tetején landoló, magyar yuppie-tól lenyúlt BMW is klassz – írtuk a filmről szóló kritikánkban.

A Fekete Özvegy abban az értelemben női film lett, hogy női rendezőtől származik, szereplőgárdája, fő konfliktusai nők körül forognak, a végeredmény afféle harcos amazonos csajbalhé és családi küldetés lett. A Fekete Özvegy július 8-tól pedig széles körben nézhető a magyar mozikban. 133 perc. 24.hu: 7/10