Cseke Péter: A sok munkának és a Jóistentől kapott kegyelemnek köszönhetem a Kossuth-díjat

Az Inforádiónak adott interjút Cseke Péter színművész, aki idén március 15-én kapta meg a Kossuth-díjat. A kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója arra a kérdésre, hogy szerinte minek köszönheti a kitüntetést, azt válaszolta, elsősorban „nagy erőfeszítés, sok munka és a Jóistentől kapott kegyelem”.

Cseke Péter arról is beszélt a Színház Online által szemlézett interjúban, hogy a bőrén érzi, hogy a kecskeméti színháznak, az országnak és a világnak is mennyire nehéz helyzet a mostani járvány. A színházigazgató elmondta, ezért minden héten levelet ír 150 „alkalmazottjának”, akikkel együtt szeretné online is megfogni a közönség kezét:

Különösen fontos volt a mostani levelem, a színházban ugyanis díjeső volt, nem csak én kaptam elismerést, a háttérben dolgozók is kaptak díjakat, amire még büszkébb is vagyok, mint a sajátomra. Nagyon fontos, hogy elismerik a munkánkat

– mondta Cseke Péter. A színházigazgató szerint a háttérben közben dolgoztak, létrehoztak új produkciót, eljutottak vele a zárt körű bemutatóig, és már várják a pillanatot, „amikor fölengedik a sorompót”.