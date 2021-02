A kormányhivatal szerint a Városliget mellé tervezett lakó- és irodaházaknak nem lesz jelentős környezeti hatásuk

Óriások épülnek majd, de sem az építésük, sem a működésük nem lesz majd hatással a környékre – áll a Kormányhivatal által kiadott, a szakértői vélemény eredményét is közlő dokumentumban.

Budapest képe az elmúlt években óriásit változott: értékes, vagy épp átlagos, de a városkép szerves részét képező épületek egész sora tűnt el, hogy a helyüket szállodák, irodaházak, vagy társasházak vegyék át. Ez történik a Városliget melletti, az utóbbi évtizedben irodáknak, a Dürer Stúdiónak, illetve a Dürer Kertnek is otthont adó területtel is, aminek arcát a miniszterelnök egyik barátja, a Market Zrt. vezetőjeként milliárdossá vált, a városligeti Biodómon, illetve a Citadella felújításán is dolgozó Garancsi István cége kívánja gyökeresen átrajzolni.

A 2020 novemberében érkezett látványtervek szerint az Ajtósi Dürer sor melletti földdarabon iroda- és lakóházak fognak megjelenni, a Városliget felé néző, eredetileg a Szent Szív Társaság nővéreinek iskolájának otthont adó védett épületek (ezek történetét korábban itt foglaltuk össze) azonban a helyükön maradnak.

Kapcsolódó Apácazárda és Kádár kedvenc uszodája helyén épít óriásokat a kormány egyik kedvenc oligarchája Deák Ferenc, szerzetesnők, lányiskolák, kommunista pártfőiskola, Kádár kedvenc uszodája, próbatermek, Dürer Kert – címszavakban így lehetne összefoglalni a Városligeti melletti, közel négyhektáros terület másfél évszázados történetét.

A Kádár-korban az MDP, majd az utód MSZMP Pártfőiskolájának otthonává vált épületek bővítéseként megszületett, Kádár János és Aczél György által is előszeretettel használt uszoda, a tornaterem, a kilencemeletes kollégium, illetve a könyvtár mostanra már december elején eltűntek, a projekt pedig most újabb lépcsőhöz érkezett: megszülettek ugyanis az ingatlanfejlesztésre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás eredményei.

A Viva Natura Biztonságos Környezetért Közhasznú Alapítvány által benyújtott dokumentáció, illetve az eljárás alapján alapján a Pest Megyei Kormányhivatal ugyanis január 21-én megállapította, hogy az Ajtósi Dürer sor mentén folyó, többek közt a Dürer Kert bezárásával, illetve a próbatermek eltűnésével járó projektnek

nincs jelentős környezeti hatása, így a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására nincs szükség

– olvasható a kormanyhivatal.hu-n néhány nappal ezelőtt megjelent dokumentumban.

A 33943 négyzetméteres óriástelken születő lakó- és irodaépületekkel kapcsolatban további részletekre is fény derült – ezek szerint a beruházás várhatóan két ütemben valósul majd meg: az I. ütemben

a leendő Dürer Park Irodaház kétszintes, 535 autót elnyelő mélygarázzsal összekapcsolt, akár 3106 főt is befogadni képes, hétemeletes tömbje kerül majd a Szent István Gimnázium mellé, szintén irodacélú, 2000 főre méretezett, négyszáz autót befogadó társa pedig a terület északnyugati oldalán, a jelenlegi épület átalakításával, illetve bővítésével jön majd létre.

A második ütemben a befektető az északkeleti-keleti oldalon, a Zichy Géza utca felől megközelíthetően emel majd három, összesen 219 lakásos társasházat, alattuk az otthonok számánál jóval magasabb számú, 285 parkolóhellyel.

A fejlesztési területen így egy időben akár közel hatezer fő is megfordulhat, ez pedig nyilvánvalóan az Ajtósi Dürer sor, a Hungária körút, illetve a Thököly út forgalmára is jókora hatást gyakorol majd, bár az irat 14. oldala szerint erről szó sincs, hiszen az irodaházakhoz és társasházakhoz kapcsolódó közúti forgalom az elvégzett számítások alapján

nem fog kimutatható változást okozni a levegő minőségében.

Mindezek fényében erős állításnak tűnik a dokumentum jelentős környezeti hatások lehetőségét teljesen kizáró alapállítása, amit a hozzá csatolt hidrogeológiai szakvélemény nem erősít igazán, hiszen a következőképp fogalmaz:

a mélygarázs kiépülése annak közvetlen környezetében megváltoztatja a hidrogeológiai viszonyokat, lokálisan megváltoztatja a talajvíz szivárgási rendszerét, hatással van a talajvíz áramlására, továbbá annak visszaduzzasztását eredményezi, mely által a talajvízszint emelkedése következik be

bár a következő bekezdésben kijelenti, hogy

a talajvíz visszaduzzasztása bőven a határérték alatt marad, így a munkálatoknak várhatóan nem lesz káros hatása a környező épületek szigetelésére és felúszás elleni stabilitására.

A Kormányhivatal honlapján feltűnt határozat szerint a terület maximum 172 méteres körében a szálló por mennyiségét is megemelő munkálatok még 2021-ben elkezdődnek, és várhatóan 2024 végén érnek véget.