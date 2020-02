Tíz éve Hamburgban élek, az mitől van messzebb, mint Ausztrália?

Február 27-én mutatják be a mozik Szabó István új filmjét, amelynek előzetesét már tavaly láthattuk, most pedig egy csak a 24.hu-n látható filmrészlet is érkezett. Az Oscar-, Golden Globe-, Aranypálma és Ezüstmedve-díjas rendező hosszú szünet után tér vissza a Zárójelentéssel, amelyet korábbi filmjei legfontosabb alkotótársaival, Klaus Maria Brandauerrel, Eperjes Károllyal és Koltai Lajos operatőrrel együtt készített (emellett szerepel még a filmben Stohl András, Udvaros Dorottya, Csákányi Eszter és Szirtes Ágnes is).

A filmrészletben a főhőst, a Brandauer által alakított Stephanus professzort, az elismert kardiológust láthatjuk, amint a feleségével (Udvaros Dorottya) azzal szembesülnek, hogy a régóta külföldön élő lányuk (Martinovics Dorina) még messzebb, a világ túlsó végére, Ausztráliába költözik a vőlegényével. A filmben a nyugdíjazott doktor hazaköltözik a szülőfalujába, ahol körzeti orvosként folytatja munkáját. Itt újra találkozik gyerekkori szerelmével és legjobb barátjával, ám nem feledkezhet bele a múltidézésbe, ugyanis kisstílű, ártalmas politikai csatározásokba keveredik, és saját kárán kénytelen megtanulni, hogy a múlt kísérteteivel csak akkor számolhat le, ha szembenéz velük.