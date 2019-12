Nincs tévém, de a sorozatok azért jöhetnek!

Egy igazán jó sorozatnál minden részben katarzisod van

Angyalosy Eszter a könyvszakmából érkezett a sorozatok világába, és egyből beleszeretett a tévés műfajba. Forgatókönyv-fejlesztéssel foglalkozott az HBO-nál, részt vett az Aranyélet írásában, most pedig Krigler Gáborral igyekeznek meghódítani a nemzetközi piacot. A Sorozatlövő legújabb adásában megismerkedünk a tévés történetmesélés elméletével, és arra is választ kapunk, hogy miért lehetett bárkit kinyírni a Trónok harcában. Angyalosy Eszterrel a magyar sorozatipar jövőjéről beszélgettünk, és hogy egyáltalán nem akadály, hogy kicsi a hazai piac. A Narcos óta megtanultuk, hogy idegen nyelvű sorozatok is elérhetnek világsikereket, és ha a közép-kelet-európai régióval együtt fogunk a sorozatgyártásba, a határ a csillagos ég.