Bárki megnézheti a soha be nem mutatott Fantasztikus Négyes-filmet

Azzal nyilván senkinek nem mondunk újat, hogy az elmúlt 15 évben három – bűn rossz – Fantasztikus Négyes-film is a mozikba került, de vajon hányan tudnak arról, hogy a Marvel szuperhőscsaládjának kalandjaiból már 1994-ben is készült egy olyan adaptáció, ami soha nem került be a filmszínházakba. Hogy miért, arról most bárki meggyőződhet, hiszen a legendás alkotás

már teljes egészében megtekinthető a YouTube-on.

A 24 évre eltemetett alkotás rendezője Oley Sassone, Reed Richards megformálója Alex Hyde-White, Jay Underwood alakítja Johnny Stormot, Susan Storm szerepében Rebecca Staub tündököl, Michael Bailey Smith kelti életre Ben Grimmet, Victor Von Doom páncéljába pedig Joseph Culp bújt. A film minőségéről pedig sokat elárul, hogy az egyik kommentelő úgy jellemezte az alkotást:

olyan mint egy Fantasztikus Négyes pornóparódia, csak pornó nélkül.”

Azt persze már a 20th Century Fox által készített Fantasztikus Négyes-filmek is bizonyították, hogy ezt a képregényt nem olyan könnyű nagyvászonra adaptálni, viszont még van remény a rajongók számára, hiszen idén a Disney felvásárolta a Foxot, így a megfilmesítési jogok már a Mickey egeres cég kezében vannak, akik egyben a Marvel tulajdonosai, így nem elképzelhetetlen, hogy a négy szuperhős hamarosan felbukkan a Marvel filmes univerzumában, remélhetőleg egy élvezhető film formájában.