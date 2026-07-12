Videó: kávézó mellett csapódott be egy bomba a kelet-ukrajnai Szumiban

Július 11-e szombaton siklóbombás támadás érte a kelet-ukrajnai Szumit a város polgármestere, Artem Kobzar közleménye szerint. A támadás során ledobott bombák egyike pont egy kávézó mellett csapódott be, amit a vendéglátóegység biztonsági kamerái is rögzítettek, három különböző nézőpontból – egy a kávézó belsejét, kettő pedig a külső részt mutatja.

A polgármester közleménye szerint a támadásnak harminc sérültje, valamint öt halálos áldozata van, köztük egy 13 éves kislány is életét vesztette.

Változások az ukrán kormányban

Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök átalakításokat szorgalmaz a kormányon belül annak érdekében, hogy előremozdítsák a Patriot rakéták licencgyártásával kapcsolatos megállapodást az Egyesült Államokkal, valamint Kijev európai integrációját is.

Ennek részeként kezdeményezte az ukrán kormányfő, Julija Szviridenko leváltását.