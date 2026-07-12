Zelenszkij kezdeményezte az ukrán kormányfő leváltását

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap bejelentette, hogy kezdeményezte Julija Szviridenko kormányfő leváltását – közölte az MTI.

Hálás vagyok Julijának a miniszterelnökként végzett világos, folyamatos és hatékony munkájáért, valamint az ukrán csapatban éveken át eltöltött eredményes szolgálatáért, és felajánlottam neki a lehetőséget, hogy egy új és jelentős területen irányítsa a kapcsolatokat egy kulcsfontosságú partnerrel

– írta Zelenszkij az X-en.

Friss politikai stratégia

Az ukrán államfő egy másik posztjában úgy fogalmaz, a cserére egy korszerűsített politikai stratégia megvalósítása érdekében volt szükség. Ennek kapcsán kitért Ukrajna szomszédaira is: mint hangsúlyozta, ezek a kapcsolatok új alapokra szorulnak, különösen ami Lengyelországot és Magyarországot illeti.

Jaroszlav Zseleznyak ellenzéki parlamenti képviselő szerint Szviridenkót valószínűleg Ukrajna washingtoni nagykövetének nevezik ki.

Ez azt jelenti, hogy távozni fog a kormányfői tisztségről, és átalakítják majd az egész kabinetet

– tette hozzá.

Mint írta, minden főbb külpolitikai irányvonalért egy nagy tapasztalatokkal rendelkező ember fog felelni. Az egyik ilyen fő területként az Egyesült Államokat említette, és a Patriot rakéták licencgyártásával kapcsolatos megállapodást, valamint az Európai Uniót és Kijev európai integrációs törekvését.

Az első miniszterelnök-csere a háború kitörése óta

Szviridenko az ukrán kormány tavaly júliusi átalakítása során került a kormányfői székbe elődje, Denisz Smihal menesztése után.

A 2022-es orosz invázió kezdete óta először tavaly szavaztak új miniszterelnökről Ukrajnában – a 39 éves Szviridenkót pedig maga Zelenszkij javasolta a posztra. Jelöltségére akkor 262-en szavaztak igennel a 450 fős törvényhozásban.