Meghalt az egyik Maldív-szigeteki katona, aki az eltűnt olasz turisták után kutatott

Ahogy arról lapunk is beszámolt, öt olasz turista vesztette életét a Maldív-szigeteken feltehetőleg egy búvárbaleset következtében, azonban egyelőre csak egyikük holttestét találták meg a hatóságok. Az MTI legfrissebb értesülései szerint a szombati keresés folyamán meghalt a turisták felkutatásában részt vevő egyik Maldív-szigeteki katonai búvár, Mohamed Mahdhee.

A hivatalos információk szerint a katonai búvár keszonbetegségben halt meg, miután kórházba szállították.

A keszonbetegség olyan életveszélyes állapot, ami a környezeti nyomás túl gyors csökkenése miatt alakul ki: ennek hatására a vérben és szövetekben nagy nyomáson feloldódott gázok buborékokká alakulva elzárják a hajszálereket és súlyosan károsítják a szöveteket.

Ez a haláleset is jól mutatja a küldetés nehézségét

– jegyezte meg Mohamed Hussain Shareef maldív elnöki szóvivő.

Az öttagú olasz búvárcsoport tagjai csütörtökön vesztették életüket, miközben egy 50 méter mélyen fekvő barlangot próbáltak feltérképezni a Vaavu-atollnál az olasz külügyminisztérium közleménye szerint. A mentést az időjárási viszonyok többször is akadályozták.

A kereséshez várhatóan két olasz szakértő – egy mélytengeri mentőspecialista és egy barlangi búvár – is csatlakozik.