Az RMDSZ elnöke megígérte Magyar Péternek, hogy nem avatkoznak be többé a magyar pártpolitikai küzdelembe

Magyar Péter / Facebook
admin Papp Atilla
2026. 04. 21. 15:22
Magyar Péter / Facebook
Kivizsgálják a levélszavazás során felmerült szabálytalanságokat.

A Fidesz kampányát segítő, Orbán Viktor debreceni országjárásán beszédet mondó Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével találkozott Magyar Péter, Magyarország következő miniszterelnöke. A Tisza elnöke azt írta, hogy a múltat maguk mögött hagyva fognak közösen dolgozni „az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődésért”.

Elnök úrtól garanciát kaptam arra, hogy az RMDSZ a jövőben tartózkodni fog a magyar pártpolitikai küzdelembe való beavatkozástól

írta Magyar a találkozó után.

Úgy folytatta:

Szintén egyetértettünk abban, hogy ki kell vizsgálni a 2026-os országgyűlési választások során a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat, és a jövőre nézve felül kell vizsgálni a szavazás szabályait, megelőzendő az esetleges választási csalásokat.

A határon túli magyarok levélszavazatait az elmúlt választásokhoz hasonlóan most is elsöprő arányban zsebelte be a Fidesz, de a folyamat ezer sebből vérzik.

