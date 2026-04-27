A magyar hatóságok kezdeményezték Deutsch Tamás mentelmi jogának felfüggesztését

Az Európai Parlament hétfői, strasbourgi plenáris ülésén bejelentették, hogy a magyar hatóságok kezdeményezték Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

Az MTI tájékoztatása szerint az ügyet az Európai Parlament eljárási szabályainak megfelelően a jogi szakbizottság (JURI) vizsgálja majd meg, amely javaslatot tesz a plenáris ülésnek. A végső döntést a képviselők hozzák meg. Az Európai Parlament elnöke részleteket nem közölt a megkeresés tartalmáró, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportját vezető Deutsch viszont már hétfő délelőtt megszólalt az esettel kapcsolatban: közölte, hogy Magyar Péter édesanyja rágalmazás miatt feljelentette őt.

Deutsch verziója

A politikus az említett bejegyzésében úgy fogalmazott: a feljelentés oka, hogy nyilvánosan kijelentette, „a Tisza Párt javára – egyébként példátlan módon – még egy sajtóterméket is betiltó bírónő, Mikus Zsuzsanna a Tisza párt híve, ugyanis a Tisza Párt, tehát egy politikai párt applikációjához aktivistaként csatlakozott”. Itt tette hozzá, hogy Magyar Péter édesanyja pedig főbíró volt, a bírósági szervezetrendszer több vezető pozícióját is betöltötte, és hogy Magyar Péter maga mondta el, hogy „rengeteg rokonom bíró és ezért meg fogom nyerni az összes peremet”. Deutsch Tamás szerint ezek tények, és szerinte Magyar Péter anyjának „fáj az igazság”.

Deutsch emellett hozzátette még, hogy Magyarral ellentétben ő nem fog a védelmi joga mögé búzni, illetve megjegyezte, hogy „ügyvédet perrel fenyegetni olyan, mint szakácsot főzéssel”.

Erőss Mónika reakciója

Magyar Péter édesanyja, Erőss Mónika Deutsch Tamás Facebook-poszjtánál elhelyezett egy kommentet, melyben reagált a fideszes politikus állításaira. Mint írta, Deutsch Tamás valótlanságokat állított, tekintve, hogy nem azért jelentette fel, amit a posztjában leírta, hanem azért, mert azt állította róla, hogy „nem véletlen, hogy Magyar Péter a bíró édesanyján keresztül elérte azt az ítéletet, azt a bírósági döntést, hogy betiltották annak az újságnak a különszámát, amelyik meg akarta mutatni minden magyar polgárnak, hogy milyen rettenetes dolgokat tartalmaz a Tisza baloldali megszorító csomagja”.

Hozzátette: Deutsch Tamás az eljáró bíró mellett őt is bűncselekmény elkövetésével vádolta. Erőss Mónika megjegyezte: Magyar Péter sose mondott olyat, hogy „rengeteg rokonom bíró és ezért meg fogom nyerni az összes peremet”. A leendő miniszterelnök édesanyja megjegyezte még, hogy nagyon sajnálja, hogy valaki úgy lehet Magyarország EP képviselője, hogy az alapvető jogaival sincs tisztában (az EP képviselő nem mondhat le a mentelmi jogáról), illetve rögzítette azt is, hogy nem járultak hozzá ahhoz, hogy Deutsch Tamás a posztjához mellékelt családi fényképet felhasználja, így felszólította az EP-képviselőt, hogy azonnal törölje azt. A Fidesz politikusa ennek azóta sem tett eleget.