Megszólalt Magyar Péter édesanyja, közölte, miért jelentette fel Deutsch Tamást

2026. 04. 27. 13:39
Nemrég Deutsch Tamás fideszes politikus közzétette, hogy Magyar Péter anyja feljelentette őt rágalmazásért. Erőss Mónika Deutsch posztja alatt reagált a képviselő szavaira, és azt külön is elküldte szerkesztőségünknek.

A feljelentésről szólva azt írta,

Deutsch Tamás EP képviselő természetesen ezúttal is valótlanságokat állít. Deutsch Tamást természetesen nem azért jelentettem fel, amit a posztjában írt: »mert nyilvánosan elmondtam, hogy a Tisza párt javára – egyébként példátlan módon – még egy sajtóterméket is betiltó bírónő, …… a Tisza párt híve.« Hanem azért jelentettem fel, mert Deutsch Tamás azt állította rólam, hogy »Nem véletlen, hogy Magyar Péter a bíró édesanyján keresztül elérte azt az ítéletet, azt a bírósági döntést, hogy betiltották annak az újságnak a különszámát, amelyik meg akarta mutatni minden magyar polgárnak, hogy milyen rettenetes dolgokat tartalmaz a TISZA baloldali megszorító csomagja«.

Mint írta:

Vagyis Deutsch Tamás az eljáró bíró mellett engem is bűncselekmény elkövetésével vádolt.

Megjegyezte, hogy egyébként Magyar Péter sose mondott olyat, hogy „rengeteg rokonom bíró, és ezért meg fogom nyerni az összes peremet”.

Végül azt írta,

Nagyon sajnálom, hogy valaki úgy lehet Magyarország EP képviselője, hogy az alapvető jogaival sincs tisztában: az EP képviselő nem (se) mondhat le a mentelmi jogáról.

Egyben felszólította a politikust, hogy törölje az engedély nélkül használt fotójukat.

