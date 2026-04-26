Trump elsőre azt hitte a lövésre, hogy csak leejtett tálca csörömpöl

Szombat este ki kellett menteni Donald Trumpot és feleségét, Melaniát, a nemrég Budapesten kampányoló JD Vance alelnököt, valamint több magas rangú amerikai politikust is a Fehér Házi Tudósítók Vacsorájáról, miután egy lőfegyverekkel és késekkel felfegyverzett férfi rohant be a washingtoni Hotel Hiltonban tartott rendezvényre.

Ez hangzott el a támadás utáni elnöki sajtótájékoztatón

Az elnök a felfordulás után sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, hogy a fegyveres rálőtt egy amerikai titkosszolgálati ügynökre, akit a golyóálló mellénye mentett meg. Az elnök beszélt arról is, hogy élte meg a történteket: azt mondta, hogy amikor először meghallotta a lövést, azt hitte, hogy egy tálca esik le.

Hallottam egy zajt, és valahogy azt gondoltam, hogy egy tálca. Azt hittem, egy tálca esik le. Sokszor hallottam már ilyet, elég hangos volt, és meglehetősen messziről jött

– mondta az NBC News tudósítása szerint Trump, hozzátéve, hogy „néhány ember ezt elég gyorsan megértette. Mások nem.”

„Figyeltem, mi történik, valószínűleg még gyorsabban le kellett volna feküdnöm. Melania nagyon is tisztában volt azzal, mi történt. Szerintem azonnal tudta, mi történt. Azt mondta: »Ez egy rossz hang.«”

Az elnököt a merénylő kilétéről és motivációjáról is kérdezték, mire azt felelte:

Egy beteg ember volt, egy nagyon beteg ember. Teljes sebességgel rohant, és még azelőtt elkapták, hogy tovább jutott volna. Én nagyon messze voltam, közel sem járt ahhoz, hogy áttörje a bálterem ajtajait. Az a benyomásom, hogy egy magányos őrült volt.

Azt mondta, még túl korai megállapítani, hogy a fegyveresnek voltak-e politikai indítékai, vagy az Egyesült Államok Irán elleni háborúja ösztönözte-e, de hozzátette, hogy a férfi Kaliforniából származott, és úgy tűnik, egyedül cselekedett.

Őszintén szólva teljesen sokkolt, és ez sosem változik

– mondta Trump, feltehetően a korábbi években ellene irányuló merényletkísérletekre utalva.

Arra a kérdésre, hogy szerinte miért válik újra és újra merényletkísérletek célpontjává, Trump Abraham Lincolnhoz hasonlította magát, és azt mondta: „Azokat veszik célba, akik a legnagyobb hatást gyakorolják. Nem azokat támadják, akik nem csinálnak sokat, mert az nekik így megfelel.”

Nagy valószínűséggel Trumpot vette célba a merénylő

Feltételezhetően Donald Trump amerikai elnök kormányának tagjait, köztük az elnököt vette célba a támadó – közölte vasárnap Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter.

Blanche egy televíziós műsorában elmondta: a gyanúsított valószínűleg vonattal utazott Los Angelesből Chicagóba, majd onnan tovább Washingtonba.

Hozzátette, a férfi ellen hétfőn emelnek majd vádat egy szövetségi bíróságon szövetségi tisztviselő elleni támadás, valamint szövetségi tisztviselő lőfegyverrel történő meggyilkolásának kísérlete miatt.